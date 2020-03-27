سیدجلال حسینی برترین اسطوره ایرانی لیگ قهرمانان آسیاشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در یک نظرسنجی با معرفی ۵ بازیکن برتر ایرانی در ادوار لیگ قهرمانان آسیا، از مخاطبان خود خواسته بود از بین سیدجلال حسینی، مهدی رحمتی، فرهاد مجیدی، احسان حاج‌صفی و قاسم حدادی‌فر اسطوره ایرانی برتر این رقابت‌ها را انتخاب کنند.

در پایان این نظرسنجی که با اقبال زیاد مخاطبان ایرانی همراه شد و بیش از ۵ میلیون ۶۰۰ هزار رأی به ثبت رسید، سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس با ۵۱ درصد آرا توانست عنوان اسطوره ایرانی برتر لیگ قهرمانان را کسب کند و فرهاد مجیدی سرمربی استقلال پس از وی قرار گرفت.

سید مهدی رحمتی، احسان حاج صفی و قاسم حدادی فر نیز در مجموع یک درصد آرا را به خود اختصاص دادند.