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۸ فروردین ۱۳۹۹، ۱۶:۲۳

در پایان نظرسنجی AFC؛

سیدجلال حسینی برترین اسطوره ایرانی لیگ قهرمانان آسیاشد

سیدجلال حسینی برترین اسطوره ایرانی لیگ قهرمانان آسیاشد

سیدجلال حسینی با رای کاربران AFC به عنوان برترین اسطوره ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه پرسپولیس، سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، در یک نظرسنجی با معرفی ۵ بازیکن برتر ایرانی در ادوار لیگ قهرمانان آسیا، از مخاطبان خود خواسته بود از بین سیدجلال حسینی، مهدی رحمتی، فرهاد مجیدی، احسان حاج‌صفی و قاسم حدادی‌فر اسطوره ایرانی برتر این رقابت‌ها را انتخاب کنند.

در پایان این نظرسنجی که با اقبال زیاد مخاطبان ایرانی همراه شد و بیش از ۵ میلیون ۶۰۰ هزار رأی به ثبت رسید، سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس با ۵۱ درصد آرا توانست عنوان اسطوره ایرانی برتر لیگ قهرمانان را کسب کند و فرهاد مجیدی سرمربی استقلال پس از وی قرار گرفت.

سید مهدی رحمتی، احسان حاج صفی و قاسم حدادی فر نیز در مجموع یک درصد آرا را به خود اختصاص دادند.

کد مطلب 4887207
ساناز سلیمان آبادی

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