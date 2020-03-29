دلایل تغییر جدید در فدراسیون فوتبال و انتخاب نبی به عنوان دبیرکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیرمهدی علوی،سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره انتخاب مهدی محمد نبی به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون‌عنوان کرد: سرپرست فدراسیون فوتبال در روزهای گذشته با هیات رییسه موضوع تغییر و تحولات را مطرح کرده بود. در نهایت با همراهی و موافقت اکثریت قریب به اتفاق اعضا محترم هیات رییسه فرآیند مربوطه به انجام‌ رسید.

وی افزود:به رغم اینکه گزینش سرپرست برعهده رییس فدراسیون است اما در بحث انتخاب سرپرست دبیرکلی و با توجه به اهمیت آن، موضوع پس از طرح با موافقت اکثر اعضا هیات رییسه‌ در نهایت وارد فاز عملیاتی شد.