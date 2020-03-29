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۱۰ فروردین ۱۳۹۹، ۱۹:۴۸

دلایل تغییر جدید در فدراسیون فوتبال و انتخاب نبی به عنوان دبیرکل

دلایل تغییر جدید در فدراسیون فوتبال و انتخاب نبی به عنوان دبیرکل

فدراسیون فوتبال دلیل تغییر دبیرکل این فدراسیون و انتخاب سرپرست جدید برای این مسئولیت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیرمهدی علوی،سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره انتخاب مهدی محمد نبی به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون‌عنوان کرد: سرپرست فدراسیون فوتبال در روزهای گذشته با هیات رییسه موضوع تغییر و تحولات را مطرح کرده بود. در نهایت با همراهی و موافقت اکثریت قریب به اتفاق اعضا محترم هیات رییسه فرآیند مربوطه به انجام‌ رسید.

وی افزود:به رغم اینکه گزینش سرپرست برعهده رییس فدراسیون است اما در بحث انتخاب سرپرست دبیرکلی و با توجه به اهمیت آن، موضوع پس از طرح با موافقت اکثر اعضا هیات رییسه‌ در نهایت وارد فاز عملیاتی شد.

کد مطلب 4888666

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