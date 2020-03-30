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۱۱ فروردین ۱۳۹۹، ۶:۲۹

گفتگوی تلفنی ولیعهد ابوظبی با رئیس جمهور عراق پیرامون شیوع کرونا

گفتگوی تلفنی ولیعهد ابوظبی با رئیس جمهور عراق پیرامون شیوع کرونا

ولیعهد ابوظبی در تماس تلفنی با برهم صالح رئیس جمهور عراق پیرامون راه های مقابله با ویروس کرونا که منطقه و جهان را فرا گرفته است رایزنی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد بن زاید آل نهیان» ولیعهد ابوظبی در توئیتی از گفتگوی تلفنی خود با «برهم صالح» رئیس جمهور عراق پیرامون راه های مقابله با ویروس کرونا خبر داد.

محمد بن زاید در صفحه توئیتر خود نوشت: با رئیس جمهوری عراق در مورد تقویت روابط برادرانه بین دو کشور برادر و راه های مقابله و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا رایزنی کردم.

وی افزود: ما همچنین درباره راه‌های همکاری و هماهنگی مشترک در راستای مقابله با کرونا و کاهش تبعات مختلف آن صحبت کردیم.

امارات شامگاه یکشنبه از ابتلای ۵۷۰ نفر به ویروس کرونا در این کشور و جان باختن سه نفر در این خصوص خبر داد.

وزارت بهداشت عراق هم شمار مبتلایان کرونا در این کشور را ۵۴۷ نفر و جانباختگان را ۴۲ نفر اعلام کرده است.

کد مطلب 4888763

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