سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ما در سال ۹۹ نگاه به اهداف بلندی داریم که پلیس پایتخت برای خود ترسیم کرده است. در رأس این اهداف ارتقای امنیت جامعه در اولویت کاری ما قرار دارد.

فرمانده انتظامی پایتخت بیان کرد: سال ۹۸ سالی سخت و پرمشغله برای پلیس پایتخت بود که البته پیش بینی می‌کنیم سال ۹۹ هم با توجه به درگیری برای شیوع کرونا سالی سخت و پرمشغله حتی بیشتر از سال قبل برای ما باشد.

به تخریب‌های معاندین و دشمنان اهمیتی نمی‌دهیم

وی افزود: هر زمان که فعال و تأثیرگذار باشیم معاندین و دشمنان شروع به تخریب تو می‌کنند و این موضوع را بارها در زمینه پلیس پایتخت از سوی معاندین دیده‌ایم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ما در مجموعه پلیس پایتخت نگاه نمی‌کنیم این افراد چه می‌گویند و چه تخریب‌هایی علیه ما دارند، تکلیف و مأموریت ما روشن است و وظیفه مان را به خوبی انجام می‌دهیم.

فرمانده انتظامی پایتخت گفت: اینکه در بخش رضایتمندی پلیس تهران بزرگ در صدر سازمان‌ها و نهادها در پایتخت قرار گرفته ایم جایزه‌ای است که از اعتماد مردم گرفته‌ایم.

وی با اشاره به اهداف و اولویت‌های پلیس پایتخت در سال ۹۹ گفت: مأموریت‌های پلیس زیاد و متنوع است اما بحث مبارزه با سرقت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و همچنین مبارزه با قاچاق کالا از اولویت‌های ما در پلیس پایتخت است.

به دنبال کاهش تلفات انسانی در تصادفات هستیم

سردار رحیمی گفت: همچنین کاهش تلفات انسانی در مباحث ترافیکی و تصادفات جزو از دیگر اولویت‌های پلیس است.

وی ادامه داد: پلیس‌های تخصصی ما با توجه به ماموریت‌هایی که دارند هر کدام برای سال ۹۹ اولویت‌های خودشان را تعیین کردند و برنامه دارند.

شهادت سردار سلیمانی؛ تلخ‌ترین خاطره سال ۹۸

سردار رحیمی به شهادت سردار قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: بدترین و سخت‌ترین خاطره مجموعه پلیس پایتخت مربوط به شهادت حاج قاسم سلیمانی بود. این خاطره‌ای بود که تا ۴۰ روز اشک را از چشمان ما جدا نکرد. سردار سلیمانی انسان بزرگی بود که ایران و به تبع آن جامعه جهانی از وجودش محروم شد.