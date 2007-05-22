میراث فرهنگی تهران مسئول پیگیری نقض حریم عمارت پیرنیا است / ارتفاع بنای درحال ساخت مجاور کاهش می یابد

مهندس بهرام رضایی - کارشناس سازمان میراث فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود : سازمان میراث فرهنگی در پیگیری این رخداد نخست اداره میراث استان تهران را به عنوان پیگیری این مشکل مشخص کرد و پس از آن پیگیری های خود را نیز انجام داد.

وی افزود : ما در این زمینه با کمیته های مردمی نیز تعامل خوبی داریم و دغدغه های مردمی در این خصوص را درک می کنیم اما باید به مردم اطمینان بدهیم که هیچ خطر جدی نه خود عمارت پیرنیا و نه حریم آن را تهدید نمی کند و کارشناسان سازمان با بررسی هایی که انجام داده اند حریم این عمارت را مشخص کرده اند و مالک زمین هم باید این حریم را رعایت کند.

رضایی وظیفه پیگیری مصوبات سازمان میراث فرهنگی را برعهده شهرداری تهران دانست و افزود : سازمان نظر کارشناسی خود را به مراجع صلاحیت دار اعلام می کند و این مسئولان شهرداری هستند که باید آن را به اجرا بگذارند.

وی خاطرنشان کرد : در جلساتی که با وزارت بهداشت داشته ایم به آنها اعلام کردیم که اگر می خواهد رفع نقض کامل صورت بگیرد باید کل این ملک را خریداری کند و با توجه به اینکه بنای پیرنیا در اختیار موزه طب اسلامی و این وزارتخانه است وزارت بهداشت باید اقدام به خرید این ملک کنند که متاسفانه وزارت بهداشت توان مالی خرید این زمین را ندارد.

مهندس بهرام رضایی یادآور شد : تازه ترین تصمیمی که از سوی اداره میراث تهران گرفته شده این است که بنای در حال ساخت باید در نهایت سه طبقه باشد و تا 20 متر از سطح اشغال حریم عمارت مشیرالدوله پیرنیا نیز کاسته شود. این تصمیم در جلسه فروردین ماه گرفته شده و باید توسط مالک اجرا شود.