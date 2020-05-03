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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹، ۸:۰۵

فرمانده انتظامی گلستان:

۱۷۰ کیلوگرم تریاک از خودروی پژو پارس در توسکستان کشف شد

۱۷۰ کیلوگرم تریاک از خودروی پژو پارس در توسکستان کشف شد

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان گفت: ۱۷۰ کیلوگرم تریاک از خودروی پژو پارس در توسکستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار روح الامین قاسمی اظهارکرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از یک سری اقدامات فنی موفق شدند یکی از سوداگران مرگ را شناسایی کنند.

وی با بیان اینکه طی بررسی های پلیس مشخص شد متهم قصد جابجایی مواد افیونی با یک دستگاه پژو پارس از مرکز کشور به گلستان را دارد، تصریح کرد: با هوشیاری و سرعت عمل ماموران، خودرو متهم بلافاصله پس از ورود به استان در محور توسکستان شناسایی و در یک تعقیب و گریز پلیسی متوقف شد.

فرمانده انتظامی گلستان افزود: در بازرسی از خودرو مورد نظر ۱۷۰ کیلو تریاک کشف و سه متهم هم دستگیر شدند.

قاسمی با تاکید بر مقابله بی امان پلیس با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 4915371

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