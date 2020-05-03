به گزارش خبرنگار مهر، شیوع و گستردگی ویروس کرونا باعث بلاتکلیفی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شده و هنوز هم فرمول مشخصی برای ادامه برگزاری این مسابقات ارائه نشده است.

طبق اعلام روزنامه الاتحاد امارات، AFC تصمیم به فشرده سازی و کاهش تعداد مسابقات کرده و طرح برگزاری ادامه مسابقات را به صورت متمرکز در یک کشور در دست مطالعه دارد.

این روزنامه نوشت: «پیگیری ها نشان می‌دهد کنفدراسیون فوتبال آسیا به جای برگزاری بازی‌ها به صورت رفت و برگشت، در حال تصمیم گیری برای برگزاری یک مسابقه در هر دور است. قرار است این طرح تحت عنوان مسابقات متمرکز در زمین‌های بی طرف و یا حتی زمین یکی از تیم‌های حاضر در مسابقات بدون حضور تماشاگران برگزار شود.»

کنفدراسیون فوتبال آسیا هم با از سرگیری مسابقات از ماه آگوست موافقت کرده است. طرح فشرده سازی مسابقات شامل مراحل یک چهارم و نیمه نهایی هم می‌شود و فقط یک مسابقه در این مراحل برگزار خواهد شد.

«ویندسور جان» دبیر کل AFC تصمیم برای برگزاری مسابقات فوتبال در ماه آگوست را یک تصمیم درست و مثبت دانست که به بازگشت تدریجی فوتبال کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پرسپولیس، استقلال، سپاهان و شهرخودرو چهار نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۰ هستند.