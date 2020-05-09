کاهش تلفات حوادث رانندگی در سال ۱۳۹۸/ ضربه به سر علت اصلی مرگ

به گزارش خبرگزاری مهر در سال ۱۳۹۸، ۱۶ هزار و ۹۴۷ نفر در حوادث رانندگی ترافیکی کشته شده‌اند، این تعداد نسبت به سال قبل از آن، ۱.۴ درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش بیشترین کشته‌های حوادث رانندگی مربوط به شهریور ماه با هزار و ۷۹۷ نفر و کمترین آن مربوط به اسفند ماه با یکهزار و ۴۸ نفر بوده است. همچنین روز ۱۷ شهریور با ۸۹ کشته، ۲۵ تیر و ۱۷ مرداد با ۸۱ کشته و ۱۳ خرداد با ۸۰ کشته پرتلفات ترین روزهای سال ۹۸ بوده است.

بیشترین مرگ‌ها در جاده‌های برون شهری

در این گزارش با تأکید بر اینکه بیشترین تلفات مربوط به مسیرهای برون شهری است، آمده است: ۶۶ درصد کشته‌های تصادفات مربوط به جاده‌های برون شهری، ۲۴.۷ درصد در راه‌های درون شهری ،۷.۳ درصد در جاده‌های روستایی و محل تصادف نیم درصد در راه‌های اختصاصی و ۱.۴ درصد در سایر راه‌ها بوده است.

بیشترین تلفات در استان فارس

بر اساس این گزارش در سال گذشته استان‌های فارس با ۱۲۶۹ نفر، تهران با ۱۲۴۱ نفر و خراسان رضوی با ۱۱۳۲ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۶۳ نفر، کهگیلویه و بویراحمد با ۲۰۶ نفر و اردبیل با ۲۰۹ نفر کمترین تعداد کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی را داشته‌اند.

بیشترین درصد افزایش در استان بوشهر

بیشترین افزایش در مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی درسال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن در استان‌های بوشهر (۳۷.۳ درصد) و یزد (۳۲.۵ درصد) و بیشترین کاهش مربوط به استان‌های کردستان (۱۶.۱- درصد) و گیلان (۱۶- درصد) بوده است.

بیش از سه چهارم کشته شده‌ها مرد هستند

این بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۷۸.۲ درصد از کشته‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال ۹۸ مرد (۱۳ هزار و ۲۵۶ نفر) و ۲۱.۸ درصد زن (سه هزار و ۶۹۱ نفر) بوده‌اند. همچنین در افراد ۱۸ سال به بالا، ۷۲.۱ درصد متأهل و ۲۶.۷ درصد مجرد بوده و وضعیت تأهل ۱.۲ درصد آنان نامشخص بوده است.

در زمان وقوع تصادف ۴۳.۳ درصد از افراد، راننده وسیله نقلیه، ۲۰.۸ درصد عابر پیاده و ۳۵ درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده‌اند.

از مجموع تلفات رانندگی سال ۹۸، ۲۰.۸ درصد عابر پیاده و ۱۹.۴ درصد موتورسیکلت سوار بودند.

۳۰-۴۹ سال بیشترین تلفات

از لحاظ سنی ۷.۴ درصد افراد فوت شده در حوادث رانندگی سال گذشته ۱۰ سال و کمتر، ۵.۶ درصد ۱۷-۱۱ سال، ۲۳.۵ درصد ۲۹-۱۸ سال، ۳۱.۹ درصد ۴۹-۳۰ سال، ۳۱.۵ درصد کشته‌های تصادفات ۵۰ سال به بالا داشته‌اند.

کاهش ۱۱.۸ درصدی تلفات موتورسواران در سال ۱۳۹۸

در طی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل، تلفات راکبین خودروی سواری ۳.۱ درصد و وانت بار ۷ درصد افزایش و تلفات موتورسواران ۱۱.۸ درصد و عابران پیاده ۲.۸ درصد کاهش داشته است.

ضربه به سر علت اصلی مرگ

علت اصلی مرگ ۳۸.۵ درصد از افراد ضربه به سر، ۳۰.۹ درصد شکستگی‌های متعدد، ۷.۵ درصد به دلیل خونریزی و ۱۶.۴ درصد به دلیل علل اشتراکی (موارد دارای بیش از یک علت)، ۶.۷ درصد سایر موارد بوده است.

محل فوت ۵۲.۴ درصد از افراد در محل حادثه، ۶ درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت، ۴۰.۸ درصد از افراد در بیمارستان بوده است. همچنین نحوه انتقال ۹۲.۴ درصد افراد متوفی از طریق آمبولانس بوده است.

در سال ۹۸، ۳۴۷ هزار و ۳۰۷ مصدوم تصادف به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که این تعداد نسبت به سال گذشته ۵.۵ درصد کاهش یافته است.