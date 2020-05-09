ساخت کیت های تشخیصی سرولوژی آنتی بادی کرونا در علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر علی اکبری ساری در تشریح اقدامات دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه کرونا ویروس گفت: یکی از کارهای مهم انجام شده ساخت و تولید کیت‌های سرولوژی اندازه گیری آنتی بادی کرونا با کمک اساتید دانشکده بهداشت بود.

وی در مورد فعالیت‌های دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در زمان کووید ۱۹ گفت: مهمترین کاری که در زمینه کرونا در دانشکده بهداشت انجام شده فعال شدن جدی آزمایشگاه ویروس شناسی دانشگاه بوده است که تاکنون (اردیبهشت ماه ۹۹) حدود ۲۰ هزار تست کووید ۱۹ در این آزمایشگاه انجام شده است.

اکبری ساری خاطرنشان کرد: زمانی ما شروع به کار کردیم که در کل کشور تنها ۴ آزمایشگاه در کشور این کار را انجام می‌داد و ظرفیت نمونه کشوری کمتر از ۵۰۰ نمونه بود. اکنون هم ظرفیت آزمایشگاه افزایش پیدا کرده است و روزی ۵۰۰ نمونه به آزمایشگاه ارسال می‌شود. از جمله مراکزی که نمونه‌های خود را به این آزمایشگاه می‌دهند نمونه‌هایی است که از مسافران فرودگاه بین المللی امام خمینی برای غربالگری اخذ می‌شود.

وی افزود: از آسایشگاه سالمندان، مراکز بهداشت جنوب و غرب تهران، ۳۰ بیمارستان تهران، نمونه‌های معتادان متجاهر و کارکنان سازمان‌های دولتی نمونه‌هایی به آزمایشگاه ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران ارسال می‌شود و یکی از خدماتی است که آزمایشگاه ارائه می‌دهد.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ما همچنین محتواها و راهنماهای آموزشی برای عامه مردم و برای سیاست‌گذاران و مدیران تهیه و ارائه کردیم.

وی از کمک به تهیه کیت‌های تشخیصی کرونا را یکی دیگر از اقدامات مهم دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برشمرد و گفت: در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران به کمک اساتید گروه پاتوبیولوژی کیت‌های سرولوژی برای اندازه گیری آنتی بادی کرونا تولید کردیم. این کیت‌های تشخیصی کمک بسیار مهمی به آینده بیماری کرونا می‌کند. به این معنی که افرادی که می‌دانند یا نمی‌دانند به بیماری کرونا مبتلا شده‌اند بعد از تست متوجه می‌شوند که ایمنی کامل را به دست آورده‌اند یا خیر و چقدر باید نگران بازگشت به جامعه و محل کار باشند.

اکبری ساری اضافه کرد: بنابراین ما در دانشکده بهداشت موفق شدیم کیت‌های تشخیصی آنتی بادی بسازیم و در اختیار شرکت‌ها قرار بدهیم که بتوانند به صورت تجاری آن را تولید انبوه کنند. همچنین در دانشکده بهداشت کیت‌های تشخیص پی سی آر هم ساخته شد. با توجه به اینکه این نوع کیت‌ها در کشور بسیار کم و محدود بود.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در زمینه پژوهش در بخش کرونا و حضور اساتید دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در دانشکده بهداشت ۱۵ طرح تحقیقاتی کاربردی مورد نیاز در حوزه کرونا را آغاز کردیم و بسیاری از این طرح‌ها با وجود گذشت دو ماه از شیوع این بیماری در کشور به پایان رسیده و مقاله آنها به چاپ رسیده است.

وی با اشاره به یکی از طرح‌های پژوهشی مهم دانشکده بهداشت گفت: در یکی از این طرح‌ها در بیمارستانها اجرا کردیم این بود که تحقیق کنیم بیماری کووید ۱۹ از طریق ذرات سرفه و عطسه منتقل می‌شود و یا در هوا می‌ماند. در طرح دیگری ماسک‌ها را ارزیابی کردیم. همچنین مواد ضدعفونی کننده که در بازار وجود دارد و مردم استفاده می‌کنند را از نظر میزان ضدعفونی ارزیابی کردیم.

اکبری ساری یادآور شد: همچنین دستگاه‌هایی که هوای اطراف فرد را ضدعفونی می‌کنند را نیز ارزیابی کردیم. در واقع در دانشکده وسایل تشخیصی را نیز ارزیابی کردیم. با همکاری پژوهشکده محیط زیست دانشگاه موضوع ورود ویروس کرونا به فاضلاب را بررسی کردیم. در واقع ارزیابی بهداشت محیط هم در این زمینه به طور جدی صورت گرفت.

رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تاکید کرد: فعالیت‌های مجازی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در این مدت ادامه یافت و هیچیک از فعالیت‌های آموزشی دانشکده در طول بحران کرونا متوقف نشد. پایان نامه‌ها و پروپوزال‌ها و شوراهای آموزشی دانشکده به صورت مجازی انجام شد. در این مدت زیرساخت‌های مجازی هم توسعه یافت.