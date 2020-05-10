آغاز ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان کامیون تا ۱۰ روز آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، غلامحسین دغاغله گفت: طبق توافق‌های صورت گرفته میان نمایندگان صنوف کارگری و کارفرمایی بخش حمل و نقل و شرکت بیمه گر، مقرر شد سایت ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان بخش حمل و نقل جاده‌ای کالا از تاریخ ۲۰ / ۲/ ۹۹ تا ۳۰ / ۲/ ۹۹ برای ثبت نام رانندگان بازمانده و جدیدالورود (به همراه همسر و فرزندان آن‌ها) بازگشایی شود.

وی با بیان این که هر دو ماه یک بار به مدت یک هفته سایت ثبت نام بیمه تکمیلی باز و امکان ثبت نام افراد جدید با هماهنگی فراهم می‌شود، افزود: مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام بیمه تکمیلی رانندگان شامل اصل و کپی کارت هوشمند رانندگان یا رسید آن، اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی رانندگان و همسر و فرزندان آن‌ها و شماره حساب شبا متعلق به راننده جهت درج در سامانه مربوطه است.

مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا اضافه کرد: با توجه به گزارش دریافتی از سایت ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان تاکنون تعداد ۳۹۸ هزار نفر از رانندگان به همراه افراد تحت تکفلشان جمعاً به تعداد ۹۰۹ هزار و ۸۵۰ نفر تحت پوشش بیمه تکمیلی رانندگان قرار گرفته اند.

دغاغله گفت: بر اساس اعلام شرکت بیمه گر در حال حاضر بیش از ۴۳۸۶ مرکز درمانی طرف قرارداد در سراسر کشور، خدمات درمانی به رانندگان ارائه می‌دهند که مشخصات آن‌ها به آگاهی صنوف رانندگان و کامیون داران کشور و ادارات کل استانی جهت اطلاع رسانی به رانندگان رسیده است. ضمن این که رانندگان برای اطلاع از مشخصات مراکز طرف قرارداد می‌توانند به سایت شرکت بیمه گر به نشانی www.atyehsazan.ir مراجعه کنند.