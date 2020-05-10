نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۸.۹۵ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، آمار بانک مرکزی از عملکرد کلی بازار بین بانکی ریالی در سال ۹۸ نشان میدهد که میانگین نرخ سود در این بازار ۱۸.۹۵ درصد بوده است. همچنین در سال ۹۸ مجموعاً ۴۰ هزار و ۳۴۱ فقره معامله به ارزش بیش از ۱۸۶,۸۸۸,۲۰۰ میلیارد ریال با محدوده نرخ ۱۶ تا ۲۳ درصد و با میانگین نرخ ۱۸.۹۵ درصد انجام پذیرفت.
در حقیقت آمار نشان میدهد در سال ۹۷ میانگین موزون نرخ سود ۱۹.۷۲ درصد بوده که در سال ۹۸ به ۱۸.۹۵ درصد رسیده است. نگاهی به روند ماهانه نرخ سود بانکی در سال ۹۸ نشان میدهد به طور کلی روندی نزولی بر این نرخ حاکم بوده است.
همچنین بررسی وضعیت سپردهگذاری بانکها در بازار بین بانکی حاکی از آن است که ۵۱.۱۲ درصد کل معاملات در سال ۹۸ سهم بانکهای مشمول اصل ۴۴ با کمترین میزان سود یعنی ۱۸.۸۶ درصد بوده و بانکهای دولتی نیز ۲۸.۸۷ درصد کل معاملات را به خود اختصاص دادهاند که میانگین نرخ سود آن ۱۹.۰۶ درصد بوده است. همچنین ۱۸.۵۸ درصد حجم معاملات سهم بانکهای خصوصی و ۱.۴۳ درصد نیز سهم مؤسسات اعتباری بوده است.
این در حالی است که سهم سپردهپذیری بانکهای خصوصی ۶۰.۹۱ درصد کل معاملات بوده و بانکهای دولتی معادل ۱۶.۱۱ درصد، بانکهای مشمول اصل ۴۴، ۱۳.۴۳ درصد و مؤسسات اعتباری ۹.۵۵ درصد کل معاملات را به خود اختصاص دادهاند. با مقایسه سهم سپردهپذیری بانکها در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ مشاهده میشود که سهم بانکهای خصوصی از سپردهپذیری حدود ۴ درصد رشد داشته و سهم بانکهای دولتی و اصل ۴۴ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
در طی سال نیز یک روند ملایم کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی مشاهده میشود. بررسیها نشان میدهد که در ابتدای سال گذشته میانگین نرخ سود معاملات ۱۹.۸۱ درصد بوده که تا تیرماه روند نزولی را طی کرده و به نرخ ۱۹.۳۶ درصد رسیده است. بعد از آن در مرداد ماه با رشد ۱۳ صدم درصدی به ۱۹.۴۹ درصد رسید که آخرین باری است که نرخ سود بین بانکی بیش از ۱۹ درصد ثبت شده و بعد از آن نرخ سود روندی تقریباً نزولی پیدا کرده است.
بررسی روند نشان میدهد که در مهرماه نرخ سود بین بانکی به زیر ۱۹ درصد رسید. در آذر ماه نرخ سود بین بانکی به کمترین مقدار خود یعنی ۱۸.۳۲ درصد رسید. پس از آن روند نرخ سود در دی و بهمن ماه با افزایش محدودی در سطح ۱۸.۴۷ درصد و ۱۸.۴۴ درصد قرار گرفت، اما آخرین نرخ سود در بازار بین بانکی در اسفند ماه ۱۸.۳۴ درصد بوده است. بنابراین نسبت به انتهای سال ۱۳۹۷، نرخ سود در بازار بین بانکی یک سطح پایینتر آمده است.
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