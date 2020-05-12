انتقاد سالاری به طرح توسعه مجلس/تذکر هاشمی به شهردار تهران 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران با انتقاد به رویکردهای اخیر شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: در جلسات گذشته شورا به رغم آنکه برای همه آحاد مردم تهران تأمین پارکینگ را الزام آور کردیم، اما در جلسه شورای عالی شهرسازی تصمیم گرفته میشود که بخش عمدهای از پارکینگهای ساختمان پلاسکو که قرار بود در حد استانداردهای کشور ساخته شود، تأمین نشود.
وی ادامه داد: در جلسه روز گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری کشور که ریاست محترم شورا نیز در آن حضور داشتند، طرح توسعه مجلس شورای اسلامی در بهارستان موضوع بحث و بررسی بود.
سالاری با بیان اینکه این طرح یک پیشینه تاریخی دارد گفت: از شهرداری منطقه و سپاه انصار المهدی که در تدوین محدوده گذرها اقدامات خوبی را انجام دادند و محدوده ۴۱ هکتار را به ۲۸ هکتار برسانند تشکر میکنم، اما آنچه که اکنون تصویب شده است به رغم مخالفتهای ریاست شورای شهر تهران و بنده به هیچ عنوان پذیرفته شده نیست.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی افزود: چرا که در محدوده طرح مشخص نشده است که خانههای ساخته شده در چه جانمایی قرار دارند و همچنین مشخص نیست خانههایی که ساخته نشدهاند کجا باید ساخته شوند و قابلیت راستیآزمایی برای شهرداری تهران نسبت به وزارتخانه وجود ندارد و البته امکان دسترسی نیز وجود ندارد.
وی افزود: متأسفانه اصول شهرسازی و معماری به ویژه سیمای منظر شهری در آن رعایت نشده است. در تمامی دنیا ساختمانهای عمومی و حاکمیتی نمادهای فاخر معماری کشورها محسوب میشوند در حالی که ساختمان جدید مجلس به هیچ عنوان اصول مربوط به معماری ایرانی اسلامی را که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، توسط نهاد قانونگذار کشور رعایت نشده است.
سالاری گفت: به رغم پیگیریهایی که در شورای شهر انجام دادیم اما آنچه ارائه شده است پذیرفته شده نیست.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی با بیان اینکه در طرح مصوب اعلام شده که امکان دسترسی مردم به آنجا محدود و حذف شود، افزود: اگرچه نماینده سازمان میراث فرهنگی نیز بر این مساله تاکید داشت اما همچنان این نگرانی وجود دارد که دسترسی مردم محدود شود. این در حالی است که در همه دنیا در کاخهای سلطنتی به راحتی امکان حضور مردم وجود دارد، اما این مسائل تعیین تکلیف نشد.
سالاری ادامه داد: پرداخت عوارض متعلق به ساختمانها خیلی شفاف نیست و همچنان اینکه آیا شعاع ۵۰۰ متری باید از ساختمان مرکزی مجلس باشد یا از محدوده ساختمانهای اطراف ان باشد بلاتکلیف است، لذا تکلیف مجلس معلوم شد که در کجا بارگذاری داشته باشد، اما تکلیف مردم همچنان نامعلوم است.
وی با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف عدم نفعها نیز مشخص نشده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی هنوز این مساله را تعیین تکلیف نکرده است.
سالاری گفت: رئیس شورای عالی شهرسازی کشور بدون توجه به دغدغههای درست نمایندگان شورای شهر تهران آن را تصویب کرده است. اگرچه که بعداً تماس گرفتند و گفتند نظراتتان را اعلام کنید و ما در مصوبه اعمال میکنیم، اما این رویکرد درستی نیست.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی افزود: در دوره مدیریت شهری گذشته وزارت راه و شهرسازی تلاش میکرد نظر شورای شهر را اخذ کند و بدون نظرات ما موضوعی مطرح نمیکرد و از این منظر به رویکرد اخیر شورای عالی شهرسازی اعتراض دارم.
در ادامه محسن هاشمی ضمن اعتراض به شهردار تهران گفت: موضوع مهمی در دستور شورای شهرسازی بود و شهرداری در آنجا بسیار خنثی عمل کرد. اولاً شهردار از آن موضوع خبردار بودند، اما در جلسه شرکت نکردند، دوماً شهردار منطقه بسیار ضعیف گزارش دادند و به هیچ وجه دفاع نکردند. از طرفی اصلاً قبل از تشکیل این جلسه شهرداری باید جلسه ویژهای میگذاشت و مشورت انجام میگرفت. شهرداری در این جلسه بسیار خنثی حاضر شد.
هاشمی ضمن اشاره به تجاوز به حقوق شهر گفت: همینجور به حقوق شهر تجاوز میشود و متأسفانه شهرداری ساکت ایستاده و آقای حناچی هیچ موضع گیری نکردند و شاید خودشان هم از این موضوع راضی بودند، چرا که در غیر اینصورت در جلسه شرکت میکردند.
رئیس شورای شهر تهران گفت: این را به عنوان تذکر به آقای حناچی بنویسید و بگویید چرا در این موضوع منفعل عمل کردند. بیشتر تقصیر مربوط به خود شهرداری است. خیابان را از مردم گرفتند و شهرداری وا داده است، اکنون میخواهند دو خیابان دیگر را هم بگیرند و باز هم شهردار واداده است. عمدتاً صدای ما از طریق شهردار باید عملی شود که متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
هاشمی گفت: یک جلسه ویژه برگزار کنید و از آقای حناچی وگلپایگانی دعوت کنید تا توضیح دهند نظرشان نسبت به این طرح چیست و چرا موضع گیری نمیکنند؟ چرا روزنامه همشهری راجع به آن هیچ موضوعی نمینویسد؟ درست است که مساله امنیت مهم است، اما مقام معظم رهبری فرمودند باید قانونی عمل شود که متأسفانه این مسیر طی نمیشود.
نظر شما