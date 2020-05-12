قیمت گاز مایع در آسیا، اندکی بهبود یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع تجاری اعلام کردند قیمتهای گاز طبیعی مایعشده (الانجی) در بازارهای تکمحمولهای در هفته جاری اندکی بهبود یافت، زیرا به نظر میرسد تقاضا همسو با تسهیل محدودیتهای اعمالشده برای جلوگیری از شیوع کرونا در چند کشور در حال بهبود است.
قیمت میانگین قرارداد الانجی برای تحویل به شمال آسیا در ماه ژوئن به حدود ۲ دلار برای هر یک میلیون واحد بیتییو (mmBtu) رسید که نسبت به معاملات هفته گذشته افزایش ۲۰ سنتی داشت.
این افزایش قیمت به دنبال سه هفته کاهش قیمت پیاپی رخ داد.
در حالی که محدودیتهای ناشی از ویروس کرونا، در بعضی بازارها، مانند چین و کره جنوبی روند نزولی دارد، سیاستهای مهار ویروس در دیگر نقاط جهان مانع از صادرات این کشورها و سبب طولانی شدن روند بهبود بازار میشود.
منابع تجاری اعلام کردند هنوز میزان عرضه در سطح جهان بالاست که انتظار میرود سبب پایین نگه داشتن قیمت قراردادهای بازار تکمحموله شود.
منابع تجاری همچنین اظهار کردند تعداد کشتیهایی که برای ذخیره موقت الانجی استفاده میشوند نیز در حال افزایش است.
قیمت گاز طبیعی ایالات متحده نیز هفته گذشته برای نخستین بار، هم در اروپا و هم در آسیا، در صدر قیمت شاخصها قرار گرفت و دلیل دیگری را برای لغو خرید محمولههای الانجی ایالات متحده فراهم کرد. خریداران الانجی در آسیا و اروپا، اکنون بارگیری حدود ۲۰ محموله ماه ژوئن ایالات متحده را لغو کردهاند، در حالی که بسیاری انتظار دارند لغو محمولهها در ماه ژوئیه نیز ادامه داشته باشد.
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