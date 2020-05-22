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۲ خرداد ۱۳۹۹، ۱۶:۱۹

«هفت اقیلم» بعد از ۳ سال دوباره روی آنتن می رود/ اجرا از ۴ خرداد

«هفت اقیلم» بعد از ۳ سال دوباره روی آنتن می رود/ اجرا از ۴ خرداد

پخش برنامه «هفت اقلیم» از چهارم خرداد همزمان با عید مبارک فطر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، برنامه سازان رادیو فرهنگ برنامه «هفت اقلیم» را پس از یک وقفه سه ساله با طرح و فرمی نو به صورت زنده آماده اجرا و پخش کردند.

«هفت اقلیم» در ساختار جدید خود به مباحثی چون سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، کتاب و کتابخوانی، الگوهای سواد رسانه ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می پردازد.

نویسندگان، هنرمندان و متولیان فرهنگی کشور مهمان هر روز «هفت اقلیم» خواهند بود.

این برنامه از چهارم خرداد همزمان با عید مبارک فطر آغاز می شود و هر هفته از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹.۳۰ به صورت زنده بر روی موج  اف ام. ۱۰۶ مگاهرتز از شبکه فرهنگ پخش می شود.

کد مطلب 4932215
زهرا منصوری

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