«هفت اقیلم» بعد از ۳ سال دوباره روی آنتن می رود/ اجرا از ۴ خرداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو فرهنگ، برنامه سازان رادیو فرهنگ برنامه «هفت اقلیم» را پس از یک وقفه سه ساله با طرح و فرمی نو به صورت زنده آماده اجرا و پخش کردند.

«هفت اقلیم» در ساختار جدید خود به مباحثی چون سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی، کتاب و کتابخوانی، الگوهای سواد رسانه ای، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می پردازد.

نویسندگان، هنرمندان و متولیان فرهنگی کشور مهمان هر روز «هفت اقلیم» خواهند بود.

این برنامه از چهارم خرداد همزمان با عید مبارک فطر آغاز می شود و هر هفته از شنبه تا پنجشنبه ساعت ۱۹.۳۰ به صورت زنده بر روی موج اف ام. ۱۰۶ مگاهرتز از شبکه فرهنگ پخش می شود.