به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی غروب یکشنبه در جلسه شورای آموزش حوزه با بیان اینکه از ابتدای اسفندماه با شیوع ویروس کرونا همه دروس مدارس سطح یک به صورت مجازی و غیرحضوری تدریس شد، افزود: در مراکز تخصصی حوزه به ویژه مراکز تخصصی مستقر در قم ۸۰ درصد آموزش دروس به صورت مجازی انجام شد.

وی با بیان اینکه آموزش مجازی تا عادی سازی شرایط ادامه می‌یابد، افزود: عملکرد دروس خارج و سطوح عالی پس از شیوع ویروس کرونا مطلوب بوده است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور بیان کرد: برخی اساتید سطوح عالی و دروس خارج به صورت مجازی به ارائه دروس پرداختند، برخی نیز به صورت تلفیقی از حضوری و غیر حضوری و با ارائه فعالیت‌های پژوهشی دروس خود را ارائه کردند.

وی گفت: جوانان امسال تاکنون برای شرکت در آزمون پذیرشی حوزه‌های علمیه استقبال بسیاری کردند.

آیت الله اعرافی با تأکید بر اینکه انجام اقدامات اجرایی جهت برگزاری کیفی آزمون پذیرش با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ضروری است، افزود: طبق پیش بینی انجام شده طی امسال با افزایش استقبال جوانان و علاقه مندان به تحصیل علوم اهل بیت (س) روبرو خواهیم شد.

وی بیان کرد: برای پذیرش طلاب توجه ویژه بر کیفی‌گزینی، استعداد سنجی و شناسایی داوطلبان دارای انگیزه‌های قوی، توانا و علاقه‌مند می‌شود.