ضریب نفوذ گازرسانی در شهرهای ایلام به ۱۰۰ درصد می رسد

عباس شمس الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات اجرایی خط تغذیه گاز رسانی به دو شهر سراب میمه و زرین آباد از توابع شهرستان دهلران با ۷۰ درصد پیشرفت در حال اجراست.

وی بیان داشت: خط تغذیه این دو بخش ۸۰ کیلومتر بوده که کار عملیات اجرایی ۵۶ کیلومتر آن تکمیل شده و اعتبار اولیه این پروژه ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که تاکنون بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال برای اجرای این آن هزینه شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان ایلام تصریح کرد: برای گاز رسانی به این دو شهر ۱۰پ یمانکار فعالیت می‌کنند که کار عملیات اجرایی شبکه گاز داخل شهرهای میمه و پهله و بخش عمده‌ای از روستاها نیز انجام شده و همراه با پیشرفت خط تغذیه نصب علمک در شهرها و روستاها در دستور کار قرار دارد.

شمس الهی از پیش بینی نصب هزار و ۶۰۰ علمک در دو شهر میمه و پهله خبر داد و گفت: کار برآورد نصب علمک در روستاها و نصب آنها نیز در دستور کار است.

وی بیان کرد: در استان ۴۵۹ روستا و ۲۳ شهر استان ایلام از نعمت گاز برخوردار هستند.