فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام و انتخاب رشته آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ از ۱۱ خرداد ۹۹ آغاز شده است و تاکنون ۷ هزار و ۹۵۱ نفر در این دوره ها ثبت نام کرده اند.

وی افزود: متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ می‌توانند تا یکشنبه ۱۸ خرداد با مراجعه به سایت سازمان سنجش در این دوره‌ها ثبت نام کنند.

سخنگوی سازمان سنجش یادآور شد: ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی انجام می‌شود و داوطلبان متقاضی ثبت‌نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته هستند می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام کنند. دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته همزمان با شروع ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قابل دسترس است.

شرایط ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی نظام جدید

علاقه‌مندان به تحصیل در دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی باید با اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه، در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند، به عنوان داوطلب این دوره منحصراً در یک رشته امتحانی و متناسب با رشته تحصیلی و کد رایانه‌ای دیپلم خود (طبق ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون) متقاضی شوند.

در صورت عدم ثبت‌نام در تاریخ مقرر، پذیرش متقاضی پس از پایان مهلت تعیین شده امکان‌پذیر نخواهد بود.

داوطلبان برای ثبت‌نام در این دوره‌ها باید با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org، مطالعه دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته، به سامانه جمع‌آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون ورود به دانشگاه‌ها به نشانی: http://dipcode.medu.ir برای مشاهده اطلاعات و دریافت کد سوابق تحصیلی (منحصراً برای دارندگان دیپلم شاخه فنی و حرفه‌ای یا کاردانش و یا شاخه نظری سال‌های ۱۳۹۶ الی ۱۳۹۸) مراجعه کنند و کد سوابق تحصیلی سازمان سنجش برای ثبت‌نام در آزمون را درج کنند.

دانش آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای یا کاردانش و یا شاخه نظری سال جاری و همچنین دارندگان دیپلم شاخه فنی و حرفه‌ای یا کاردانش و یا شاخه نظری سال ۹۵ و قبل از آن نیازی به دریافت کد سوابق تحصیلی و ارائه آن ندارند.

اعلام هزینه‌های ثبت نام در آزمون

متقاضیان می‌توانند با آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام، نسبت به پرداخت اینترنتی هزینه ثبت‌نام نیز اقدام کنند. داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان سنجش و پرداخت مبلغ ۳۷۰ هزار ریال (۳۷ هزار تومان) به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته اقدام کنند.

چنانچه داوطلبی علاقه مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی- غیرانتفاعی باشد، لازم است پس از اطمینان از پذیرش مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی در رشته امتحانی مورد تقاضا، علاوه بر پرداخت مبلغ ثبت نام، نسبت به پرداخت مبلغ ۹۳ هزار ریال (۹ هزار و ۳۰۰ تومان) دیگر نیز برای دوره‌های مذکور به صورت اینترنتی اقدام کنند.

با توجه به اینکه مقرر شده است در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود، داوطلبانی که تمایل به استفاده از آن دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت مبلغ ۶ هزار ریال (۶۰۰ تومان) به صورت اینترنتی به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت‌نام، دانش‌آموز سال آخر بوده و موفق به دریافت مدرک دیپلم نشده‌اند، در این مرحله، درج معدل برای آنها الزامی نیست. این داوطلبان باید از روز سه شنبه ۱۱ شهریور تا روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۹۹ با مراجعه به قسمت ویرایش اطلاعات در سایت این سازمان نسبت به درج و یا ویرایش معدل دیپلم اقدام کنند. عواقب ناشی از عدم درج معدل به عهده شخص داوطلب خواهد بود.

دانش‌آموزان و یا فارغ‌التحصیلان شاخه تحصیلی نظری مجاز به ثبت‌نام در این آزمون هستند. این داوطلبان ضمن داشتن شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، توجه داشته باشند که فقط مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی کاردانی ناپیوسته هستند و معدل آنها در مقایسه با داوطلبان شاخه تحصیلی فنی و حرفه‌ای و کاردانش در رشته‌هایی که پذیرش آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی صورت می‌گیرد تراز خواهد شد. نحوه تراز معدل و عنوان رشته‌های کاردانی ناپیوسته در دفترچه راهنما درج شده است.

نحوه پذیرش رشته های با آزمون و رشته های بدون آزمون

بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۷ مقرر شد پذیرش دانشجو برای ۹ رشته امتحانی شامل الکتروتکنیک، کامپیوتر، مکانیک خودرو، تأسیسات مکانیکی، معماری، حسابداری، تربیت بدنی، گرافیک، صنایع غذایی در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ از طریق آزمون انجام پذیرد.

در سایر رشته های مندرج در دفترچه پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام پذیرد. همچنین دانش آموزان دارای دیپلم شاخه نظری می توانند در رشته های امتحانی متناسب با نوع دیپلم خود (براساس جدول ۴) در دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ و یا رشته های پذیرش صرفا براساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) شرکت کنند.

داوطلبان دارای شاخه نظری فقط مجاز به انتخاب رشته های تحصیلی کاردانی ناپیوسته هستند که در هرکدرشته محل و جداول مربوط به آن مشخص شده است.

پذیرش دانشجو در برخی از رشته های امتحانی، صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کل دیپلم) انجام می پذیرد. این رشته ها شامل الکترونیک، ساخت و تولید، صنایع فلزی، صنایع چوب و مبلمان، چاپ، عمران، صنایع شیمیایی، صنایع نساجی، متالورژی، سرامیک، معدن، علوم دریایی، امور اداری، تربیت کودک و مدیریت خانواده، طراحی و دوخت، هنرهای تجسمی - نقاشی، امور دامی، امور زراعی و باغی، ماشینهای کشاورزی، موسیقی، هتلداری و گردشگری، حمل و نقل، مکاترونیک، پویانمایی، فتوگرافیک، معماری داخلی و صنایع دستی است.

داوطلبان این رشته های امتحانی در این مرحله، فقط باید ثبت نام و انتخاب رشته کنند و آزمون برای این دسته از داوطلبان برگزارنشده و ملاک پذیرش آنان معدل کل دیپلم خواهد بود.

برگزاری آزمون برای رشته‌های با آزمون کاردانی در شهریور

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون دوره‌های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۳۹۹ (برای آن دسته از رشته‌های امتحانی که پذیرش آنها با آزمون است) در روز جمعه ۱۴ شهریور ۹۹ برگزار خواهد شد.

داوطلبان لازم است از روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور تا روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۹۹ با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به تهیه پرینت کارت و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

محل آزمون داوطلبان بر اساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳۰ تقاضانامه تعیین می‌شود و داوطلبان باید با مراجعه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام کنند.

بر اساس برنامه زمانی، همزمان با ثبت‌نام برای شرکت در آزمون، کلیه داوطلبان متقاضی رشته‌های امتحانی پذیرش با آزمون و پذیرش با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) لازم است که با مراجعه به سایت سازمان سنجش و مطالعه شرایط و ضوابط هر یک از کدرشته‌های انتخابی، نسبت به انتخاب کد رشته محل‌های خود اقدام کنند.