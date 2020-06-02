در خصوص منسوخ بودن «جی هفت» با ترامپ موافقیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای به حواشی ایجاد شده در خصوص گروه جی هفت و مخالفت کانادا و انگلیس با اضافه شدن روس ها به این گروه واکنش نشان داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است: با نظر ترامپ-رئیس جمهور روسیه-موافقیم، جی هفت منسوخ و غیر مفید است.

ترامپ در واکنش به پاسخ منفی صدراعظم آلمان برای حضور در نشست جی هفت در آمریکا، اظهاراتی را علیه این گروه بیان و آن را گروهی منسوخ و از کار افتاده توصیف کرده بود.

ترامپ همچنین طرح بازگشت روسیه به جی هفت را مطرح کرده بود که کانادا و انگلیس با آن مخالفت کردند.

روسیه تا سال ۲۰۱۴، عضوی از این گروه بود که در آن زمان جی ۸ نامیده می‌شد. اما بعد از آنکه با برگزاری رفراندوم، شبه جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد؛ از جانب شرکای غربی طرد شد.

اکنون سران کانادا و انگلیس مدعی هستند که نگرانی از بابت رفتارهای روسیه به قوت خود باقی است و همین امر مانع از احیاء جی ۸ می‌شود.