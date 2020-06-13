به گزارش خبرنگار مهر، «نغمه‌های محلی» عنوان یکی از تازه‌ترین آثار موسیقایی منتشر شده در بازار موسیقی است که توسط مؤسسه فرهنگی هنری «آبنوس» در قالب یک اثر پژوهشی با هنرمندی مهدی بناکار و ابوالفضل فردین برای علاقه مندان عرضه شد.

مهدی بناکار از جمله هنرمندانی است که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته جامعه شناسی به پایان رسانده است. او فراگیری ساز تمبک را نزد مهرام محبی آغاز کرد و پس از آن در محضر استادانی چون محمد اخوان، جمشید محبی، کامبیز گنجه‌ای، پدرام خاور زمینی و آرش فرهنگ فر به تکمیل آموزه‌های موسیقایی خود پرداخت. وی همچنین فراگیری ساز دف را نزد بیژن کامکار آغاز کرد و سپس در محضر هنرمندانی چون مسعود حبیبی، استاد عطاالله سلامیه و علی اکبر شکارچی به کسب دانش موسیقی مشغول شد.

همکاری با گروه‌های مختلف موسیقی شهرهای شیراز و اصفهان، سرپرستی گروه «طرب» و همکاری در چند مجموعه صوتی با نام‌های «هفت شهر عشق»، «رستاخیز» و «هبوط» و همچنین شرکت در چندین جشنواره داخلی و خارجی از فعالیت‌های این هنرمند محسوب می‌شود.

ابوالفضل فردین نوازنده کمانچه نیز تحصیلات خود را در رشته دکترای ادبیات به پایان رسانده است. او فعالیت موسیقایی خود را از سال ۱۳۶۷ نزد استاد رحیم فتحعلی زاده با فراگیری ویولن و کمانچه آغاز کرد. این هنرمند در سال ۱۳۷۷ جهت کسب تجربه و داشته‌های موسیقایی از محضر مهدی آذرسینا استاد موسیقی ایران بهره جست و پس از آن نزد هنرمندانی چون شروین مهاجر، مسعود شعاری، کیوان ساکت و نوید افقه به فعالیت‌های آموزش خود ادامه داد.

تألیف دو کتاب «سرمشق» و «تکلیف برای سه تار» به همراه شرکت در چندین رویداد داخلی و خارجی از دیگری فعالیت‌های فردین در عرصه موسیقی است.

«نغمه‌های زرد کوه»، «گفتگوی فارس و خراسان»، «نغمه‌های خراسان بزرگ»، «نغمه‌های پادنا»، «نغمه‌های شیرباد»، «گفتگوی فارس و کرمان»، «رنگ و بیدگانی»، «واسونگ»، «شهر عشق» آثاری هستند که در قالب ۹ نغمه پیش روی مخاطبان قرار گرفته‌اند.

گروه پژوهشی مؤسسه فرهنگی هنری «آبنوس» تنظیم تمامی قطعات را به عهده گرفته ضمن اینکه مهدی بناکار نوازنده سازهای کوبه‌ای، مهدی فردین نوازنده کمانچه گروه اجرایی اثر را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که ضبط آثار در استودیو آبنوس با صدابرداری مجتبی محنا و نظارت مازیار شریفیان صورت گرفته است.

شهرام ممتحن مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری آبنوس درباره این آلبوم توضیح داده است: «گروه پژوهش آبنوس در سال‌های متمادی فعالیت خود توانسته است خدمات ارزشمندی را به علاقه‌مندان ارائه کند. یک هزار و هفتصد و نوزدهمین پروژه اجرایی مؤسسه فرهنگی هنری آبنوس اختصاص یافته به تولید و نشر آلبوم موسیقی نغمه‌های محلی. چرا که حفظ و اشاعه نغمه‌های محلی ایرانی یکی از اهداف مهم نشر این اثر بوده است. گروه پژوهش آبنوس ضمن احترام به ذائقه و سلیقه شنیداری مخاطبین محترم امیدوار است گامی کوچک اما مؤثر در انجام وظایف تخصصی خود برداشته باشد.»