آغاز عملیات نازک کاری و اجرای نمای ساختمان «خانه شهر»

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید مجید غمخوار که در جریان بازدید شبانه رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران از پروژه احداث ساختمان خانه شهر سخن می گفت، با بیان آنکه پیشرفت عملیات سازه‌ای ساختمان خانه شهر به مرز ۸۵ درصد رسیده است، افزود: بتن ریزی سقف طبقه سوم این بنا به سرعت در حال انجام است و عملیات نازک کاری و اجرای نمای آن طی یک هفته آینده آغاز خواهد شد.

وی همچنین در جریان بازدید از پروژه بهسازی پیاده رو و ایجاد مسیر دوچرخه محور کریمخان، بر لزوم تسریع و ارتقای مستمر کیفیت عملیات اجرایی در این پروژه تاکید کرد و گفت: در حالی که عملیات احداث مسیر دوچرخه در ضلع جنوبی محور کریمخان به اتمام رسیده، بهسازی مسیر پیاده رو نیز در حال پیگیری است. همچنین ایجاد مسیر دوچرخه در ضلع شمالی این محور در دستور کار قرار دارد و بخشی از این مسیر از خیابان حافظ تا میدان ولیعصر (عج) ساخته شده است.

گفتنی است مسعود حمزه‌ای رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در شبی که مسئولیت شهرداری شب پایتخت را برعهده داشت، به همراه مهندس سید مجید غمخوار مدیرعامل سازمان عمرانی مناطق از پروژه های "احداث ساختمان خانه شهر (بلدیه) و بهسازی پیاده رو و ایجاد مسیر دوچرخه خیابان کریمخان بازدید و پیشرفت عملیات اجرایی این پروژه ها را رضایت بخش توصیف کرد.