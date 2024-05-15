به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ۹۰ درصد کشته شدگان حوادث رانندگی در سال گذشته مربوط به عابرین پیاده و موتورسیکلت‌ها بوده است.

وی افزود: سهم عابرین پیاده در کشته‌شدگان حوادث ترافیکی کشور ۳۷ درصد است اما متأسفانه این آمار در استان مرکزی ۵۳ درصد است که نیازمند فرهنگ سازی است.‌

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی استان مرکزی بیشترین جان باختگان حوادث رانندگی این استان را به ترتیب با ۵۷ درصد مربوط به اراک، ساوه ۲۳ درصد و خمین را ۷ درصد اعلام کرد.

حسینی گفت: بیشترین مساله در خصوص حوادث رانندگی استان مرکزی در شهر اراک است که سهم کشته‌شدگان آن از ۴۴ درصدی متوفیان در سال ۱۴۰۱ به ۵۷ درصد در سال گذشته رسیده است.

سرهنگ حسینی، سرعت غیرمجاز را علت اصلی وقوع تصادفات منجر به فوت در این استان عنوان کرد و گفت: در سال گذشته ۱۰۶ نفر در این حوادث جان خود را از دست دادند که سهم اراک از این حوادث ۵۷ نفر بود.

وی افزود: همچنین ۶ هزار و ۲۳۶ نفر نیز بر اثر حوادث ترافیکی مصدوم شدند که حدود ۲۰ درصد از مصدومان حوادث ترافیکی برابر اعلام نهادهای پزشکی، دچار ۱۵ تا ۲۰ درصد معلولیت مادام‌العمر می‌شوند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت :۷۰ درصد کشته شدگان حوادث رانندگی استان مرکزی در سال گذشته در بیمارستان جان خود را از دست دادند که یک درصد در حین انتقال و ۲۹ درصد نیز در صحنه فوت کردند.

وی افزود: در خصوص توجه شهروندان به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی متأسفانه هیچ گونه تبلیغی در سطح شهرها دیده نشده و این نقص باید برطرف شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با بیان اینکه برخورد با تخلفات رانندگی با شدت بیشتری دنبال می‌شود، گفت: ۲۷ درصد افزایش برخورد با تخلفات رانندگی سال گذشته در شهرهای استان مرکزی اجرا شده است.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ دوربین برای کنترل معابر شهر اراک نیاز است، گفت: تلاش در راستای کاهش تصادفات وظیفه همه دستگاه‌ها بوده این در حالیست که همه آن را وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی می‌دانند.

وی با بیان اینکه در حوزه شماره‌گذاری سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار خدمت و در حوزه صدور گواهینامه ۳۸۳ هزار خدمت ارائه شد، ادامه داد: گواهی نامه آسان موتورسیکلت سال گذشته در دستور کار بود و استان مرکزی با ۹۷ درصد قبولی جز استان‌های پیشرو است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اشاره به افتتاح مرکز تعویض پلاک شازند در سال گذشته، گفت: در تلاش هستیم این مرکز در سایر شهرهای متقاضی استان ایجاد شود.

حسینی گفت: ۲ سامانه کنترل سرعت هوشمند سال گذشته در کمربندی‌های اراک نصب شد که تاکنون ۴۰۰ هزار تخلف سرعت از طریق آنها انجام شده است.