سند تجاری سازی محصولات گلستان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمدی تجری بعدازظهر شنبه در جلسه با هنرمندان صنایع دستی گلستان اظهارکرد: پیشینه تاریخی و تنوع تولیدات باعث شده که حوزه صنایع دستی گلستان غنی باشد.

وی افزود: ۳۰ هزار هنرمند فعال در ۸۰ رشته صنایع دستی گلستان مشغول به فعالیت هستند.

تجری ادامه داد: ۱۰۳ فروشگاه صنایع دستی، یک خانه صنایع دستی و یک موزه صنایع دستی در گلستان فعال است و ۱۰ اثر از محصولات صنایع دستی استان، نشان بین المللی و ۶۴ اثر نشان ملی دارند.

وی بیان کرد: ۲۱ رشته در صنایع دستی استان، استاندارد آموزشی داشته و ۱۱ رشته منسوخ شده احیا شده است.

تجری با تاکید بر این که صنایع دستی می تواند در جهش تولید موثر باشد، اضافه کرد: تهیه و تولید مواد اولیه و طراحی و تولید محصولات بر پایه ظرفیت های استان است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: مشکل اصلی هنرمندان فروش و بازاریابی است و اگر بتوانیم در این زمینه فعال باشیم، می تواند به تولید و اشتغال بیشتر منتهی شود.

تجری ادامه داد: ۶ بازارچه صنایع دستی در استان در دست اجرا بوده و یا بزودی عملیات اجرایی آن ها آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: سند تجاری سازی محصولات گلستان در دست تدوین است و به صورت پایلوت در چهار رشته ابریشم بافی، رودوزی، سوزن دوزی و سفالگری اجرا خواهد شد.

تجری بیان کرد: با ثبت شهر و روستای ملی می توانیم به شناساندن ظرفیت های استان کمک کنیم.