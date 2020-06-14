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۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۹:۳۳

رییس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛

برخورد خودرو با عابر پیاده در محور فیروزکوه دماوند/عابر فوت کرد

برخورد خودرو با عابر پیاده در محور فیروزکوه دماوند/عابر فوت کرد

دماوند- رییس پلیس راه شرق استان تهران از برخورد خودرو پژو با عابر پیاده در محور فیروزکوه دماوند خبر داد و گفت: در این حادثه عابر پیاده فوت کرد.

سرهنگ سیاوش محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع یک تصادف رانندگی در محور فیروزکوه خبر داد و اظهار داشت: این حادثه صبح امروز ۲۵ خرداد ماه در محور فیروزکوه به سمت دماوند محدوده روستای جابان رخ داده است.

محبی با اشاره به اینکه یک خودرو ۴۰۵ با عابر پیاده برخورد کرده بود گفت: در این حادثه عابر پیاده جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران عنوان داشت: از همه رانندگان می‌خواهیم ضمن رعایت نکات ایمنی فاصله طولی را با خودروهای جلویی حفظ کنند و در صورت بروز خستگی و خواب آلودگی از ادامه رانندگی خودداری نمایند چرا که این رخدادها به هیچ عنوان قابل جبران نخواهد بود.
 

کد مطلب 4948861

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