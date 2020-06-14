مدارس لاکچری رشد یافته/ آموزش و پرورش رایگان مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت یکی از اصلی ترین و زیربنایی ترین حقوق شهروندی است که قانون اساسی به آن صحه گذاشته است.

وی با اشاره به چند اصل قانون اساسی درباره حق آموزش رایگان برای همه شهروندان، گفت: بر اساس قانون اساسی دولت موظف است همه امکانات خود را برای آموزش و پرورش رایگان به کار گیرد و مردم از هر قوم و قبیله ای از حقوق مساوی مواجه هستند و نباید تبعیضی در این زمینه وجود داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مقابل در این شرایط شاهد رشد قارچ گونه مدارس لاکچری و غیرانتفاعی خصوصا در مناطق بالانشین کشور هستیم.

خضریان بیان کرد: کسانی که در مدارس خاص درس می خوانند، معمولا درصد قبولی در دانشگاه شان بیشتر از دیگر افراد است و این مساله رشد چشمگیری داشته است.