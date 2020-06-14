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۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ۱۱:۰۹

خضریان در صحن مجلس:

مدارس لاکچری رشد یافته/ آموزش و پرورش رایگان مورد توجه قرار گیرد

مدارس لاکچری رشد یافته/ آموزش و پرورش رایگان مورد توجه قرار گیرد

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان باید در اختیار همه قرار گیرد اما ما شاهد رشد مدارس لاکچری در برخی مناطق کشور هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آموزش و پرورش رایگان و با کیفیت یکی از اصلی ترین و زیربنایی ترین حقوق شهروندی است که قانون اساسی به آن صحه گذاشته است.

وی با اشاره به چند اصل قانون اساسی درباره حق آموزش رایگان برای همه شهروندان، گفت: بر اساس قانون اساسی دولت موظف است همه  امکانات خود را برای آموزش و پرورش رایگان به کار گیرد و مردم از هر قوم و قبیله ای از حقوق مساوی مواجه هستند و نباید تبعیضی در این زمینه وجود داشته باشد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در مقابل در این شرایط شاهد رشد قارچ گونه مدارس لاکچری و غیرانتفاعی خصوصا در مناطق بالانشین کشور هستیم.

خضریان بیان کرد: کسانی که در مدارس خاص درس می خوانند، معمولا درصد قبولی در دانشگاه شان بیشتر از دیگر افراد است و این مساله رشد چشمگیری داشته است.

کد مطلب 4949034
زهرا علیدادی

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