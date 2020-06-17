اروپا تعهدات روی کاغذ مانده خود در برجام را عملی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «تروئیکای اروپا به جای ابراز نگرانی بیاساس و تشویق آژانس بینالمللی هستهای به تن دادن به فشارهای آمریکا و ادامه رویکرد سیاسی و تبعیضآمیز علیه ایران، تعهدات روی کاغذ مانده خود در برجام را عملی کند»
گفتنی است، روزنامه والاستریت ژورنال مدعی شده است، کشورهای اروپایی قصد دارند به منظور جلوگیری از سقوط برجام و در عین حال تأمین رضایت نسبی آمریکا، پیشنهاد تمدید محدود تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران را مطرح کنند.
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