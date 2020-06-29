به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان امروز دوشنبه با شیخ محمد بن عبدالرحمن معاون نخست وزیر و وزیر خارجه دولت قطر از طریق ویدئو کنفرانس گفتگو و تبادل نظر کرد.
در این گفتگو که در ادامه رایزنیهای دوجانبه و منطقهای دو کشور می باشد، طرفین آخرین تحولات منطقهای و بین المللی و همچنین موضوعات مورد علاقه فیمابین در خصوص افزایش همکاریهای دوجانبه را مورد بحث و گفتوگو قرار داده و بر تداوم رایزنیها تاکید کردند.
در این ارتباط ویدئویی همچنین موضوعات مرتبط با برگزاری هفتمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی و آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای در اختیار گذرادن تجربیات و توانمندیهای خود در مقابله با ویروس کرونا مورد گفتگو قرار گرفت.
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