انتشار کتاب افشاگرانه برادرزاده ترامپ متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یکی از قضات بخش «دوشس کانتی» نیویورک در حکمی اولیه، دستور لغو موقت انتشار کتابی را داد که برادرزاده دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در انتقاد از عمویش نوشته است.
ظاهراً «مری ترامپ» در کتاب «خیلی زیاد و همیشه ناکافی»، به توضیح این مطلب پرداخته که چگونه برخی رویدادهای خاص و الگوهای خانوادگی، به خلق مردی منجر شد که اکنون زمامدار کاخ سفید است.
گفتنی است توقف انتشار از سوی خانه نشر «سیمون و شوستر»، محصول تلاش «رابرت ترامپ» برادر کوچک رئیسجمهور آمریکا است.
سیمون و شوستر همان انتشاراتی است که کتاب جنجالی «اتاق حوادث» اثر جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی کاخ سفید را به بازار عرضه کرد.
قرار است طرفین دعوا ظرف یک هفته، درخواستهای جدیدی ارائه دهند تا دادگاه بر مبنای آنها، درخصوص تمدید یا لغو حکم تعلیق انتشار کتاب تصمیمگیری کند.
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