به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که مری ترامپ به حکم دادگاه توانست اجازه انتشار کتابش را بگیرد و کتاب او فردا به صورت رسمی منتشر می‌شود، اما هنوز معلوم نیست که آیا او می‌تواند برای تبلیغ کتابش کاری بکند و یا در تورهای معرفی کتابش شرکت کند یا خیر.

یک قاضی نیویورک روز جمعه حکم داد که مری ترامپ که کتابی علیه عمو و خانواده پدری‌اش نوشته است تا یک روز پیش از انتشار کتابش حق ندارد حرفی در تبلیغ آن بزند.

این آخرین نبرد حقوقی بین ترامپ از یک سو و مری ترامپ و ناشرش «سیمون اند شوستر» بود.

هر چند خانواده ترامپ سعی زیادی کردند تا مانع انتشار این کتاب با عنوان «بیش از حد و هرگز کافی: چطور خانواده من خطرناک‌ترین مرد دنیا را خلق کرد» قرار است فردا ۱۴ جولای (۲۴ تیر) به بازار بیاید.

مری ترامپ حق ندارد چیزی بنویسد یا حرفی در تبلیغ کتابش بگوید زیرا او سال ۲۰۰۱ توافق‌نامه محرمانه‌ای امضا کرد که هنوز باید به آن پایبند باشد.

در این زمینه مری ترامپ و ناشر او استدلال می‌کنند که توافق‌نامه‌ای که وی با خانواده‌اش امضا کرده تا بتواند میراث پدربزرگش را دریافت کند، دیگر نامعتبر است.

در عین حال دادخواستی که ماه ژوئن توسط رابرت ترامپ ارایه شد در نهایت به این نتیجه رسید که ناشر می‌تواند کتاب را منتشر کند.

اما مری ترامپ ۵۵ ساله که روان‌شناس است تا زمانی که قاضی تصمیم بگیرد باید بر تعهدی که کرده است بماند.

این تصمیم امروز ۱۳ جولای و اندکی پیش از انتشار کتاب گرفته خواهد شد و روشن نیست که آیا در یک جلسه حضوری برای ارایه استدلال‌های شفاهی موجود در پرونده صورت می‌گیرد یا خیر.

از نظر عملی این کتاب اکنون منتشر شده محسوب می‌شود و حدود ۶۰۰ هزار نسخه از آن به سراسر کشور ارسال شده تا از فردا فروش آن شروع شود. در عین حال بسیاری از روزنامه‌نگاران نسخه‌ای از آن را پیش از انتشار به دست آورده و درباره آن مطلب نوشته‌اند.

دعوی قانونی بر سر این کتاب پس از طرح دعوی از سوی رابرت ترامپ به سرعت بالا گرفت و اکنون چندین وکیل از طرفین در این پرونده حضور دارند. تاکنون بیش از ۱۳۰ سند حقوقی به دادگاه ارایه شده است. در عین حال همه این اخبار به منزله تبلیغی برای کتاب محسوب می‌شود ومردم را بیش از پیش برای خواندن آن علاقه‌مند می‌سازد.

سخنگوی سیمون اند شوستر ناشر کتاب گفته این بی‌سابقه است که فردی بتواند کتابی بنویسد ولی نتواند درباره آن حرف بزند.

با این حال حتی اگر ماری ترامپ نتواند درباره کتابش صحبت کند، افراد زیادی هستند که می‌توانند به نمایندگی از وی این کار را انجام دهند.

وکلای دو طرف هنوز خبری درباره نظر دادگاه که باید تا چند ساعت دیگر اعلام شود، نداده‌اند.