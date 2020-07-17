افشای روابط خانواده‌ ترامپ/ فروش یک میلیون نسخه در روز اول

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، کتاب انفجاری مری ترامپ برادرزاده رییسجمهور ایالات متحده که در آن جزییاتی کوبنده از خانواده و شخصیت ترامپ درج شده، در روز نخست فروش خود توانست نزدیک به یک میلیون نسخه بفروشد و هنوز با قدرت در صدر لیست پرفروشترین کتابهای آمازون قرار دارد.
کتاب «بیش از حد و هرگز کافی: چطور خانواده من خطرناکترین مرد دنیا را خلق کرد» که عنوان آن هم به رییسجمهور اشاره دارد، پنجشنبه منتشر شد و در پایان روز نخست توانست با احتساب پیشفروشها، کتابهای الکترونیک و کتابهای صوتی، ۹۵۰ هزار نسخه بفروشد.
این در حالی است که دادگاه در ابتدا به درخواست رابرت ترامپ برادر رییسجمهور دستور داده بود که کتاب نباید چاپ شود اما در نهایت انتشارات «سایمون اند شوستر» توانست این دستور را باطل کند.
فروش این کتاب رکورد جدیدی برای شرکت نیویورکی سایمون اند شوستر ثبت کرد.
این کتاب فرِد ترامپ پدر دونالد ترامپ را به عنوان یک فرد جامعهستیز و زورگو معرفی میکند که مهربانی و عطوفت را در تمام افراد اطراف خود از جمله رییسجمهور فعلی از بین برد.
با وجود اینکه فرد جونیور پدر مری ترامپ برادر بزرگتر این خانواده بود، دونالد کسبوکار املاک خانواده را از پدرش به ارث برد. به این ترتیب پدر مری الکلی شد و وقتی مری کودک بود از دنیا رفت.
مری ترامپ بعد از انتشار کتاب چند مصاحبه کرد و در یکی از آنها به واشنگتن پست گفت رییسجمهور «مشخصا نژادپرست است» و این مسئله را به سابقه وجود این مشکل در خانواده ربط داد. او گفت: «وقتی که بزرگ میشدیم، نرمال بود که بشنویم آنها از کلمه کاکاسیاه یا واژههای ضدیهودیان استفاده کنند.»
او در مصاحبه دیگری با ریچل مدو از سیانان گفت بارها مشاهده کرده که خود رییسجمهور از کلمههای نژادپرستانه استفاده میکند و اضافه کرد که این نباید هیچ کسی را متعجب کند چون او همین امروز هم آشکارا نژادپرست است. او همچنین در مصاحبه دیگری خواستار استعفای رییسجمهور شد و گفت او صلاحیت این شغل را ندارد.
مری ترامپ یک روانشناس بالینی است و در کتاب خود علاوه بر داشتن نگاهی درونی و شخصی به خانوادهاش، اعضای آن را از نقطه نظر یک روانشناس بررسی میکند و نشان میدهد که بزرگ شدن در چه محیطی باعث شد دونالد ترامپ اینطور از آب دربیاید.
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