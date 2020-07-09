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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۳:۱۸

موسوی:

اتهام‌زنی و دروغگویی بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف آمریکا است

اتهام‌زنی و دروغگویی بهانه‌ای برای پیشبرد اهداف آمریکا است

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای مقامات آمریکا مبنی بر توقیف شناور ایرانی حامل سلاح به یمن، گفت: دروغگویی و اتهام زنی از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در رژیم فعلی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی در واکنش به ادعای مقامات آمریکا مبنی بر توقیف شناور ایرانی حامل سلاح به یمن، گفت: دروغ‌گویی، اتهام زنی و نفرت پراکنی از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در رژیم فعلی است.

وی با بی اساس خواندن این اتهام واهی، اظهار داشت: آمریکایی‌ها که احساس می‌کنند برای ادامه محدودیت‌های تسلیحاتی کشورمان در صحنه بین‌المللی و شورای امنیت دستاوردی نداشته‌اند، تلاش می‌کنند با اتهام‌زنی و دروغ‌گویی بهانه‌هایی برای استمرار فشار حداکثری و پیشبرد اهداف خبیثانه خود فراهم کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه آمریکا و عربستان سعودی با برقراری محاصره پنج ساله بر مردم یمن، باعث مرگ هزاران نفر به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه شده‌اند، گفت: این دو رژیم به جای اینکه پاسخگوی جنایت‌های خود در یمن باشند، با ایراد اتهام‌های ناروا و بی اساس به سایرین تلاش می‌کنند از بار مسئولیت و پاسخگویی در قبال این رفتار خلاف انسانی و جنایتکارانه خود شانه خالی کنند.

کد مطلب 4969877
زهرا علیدادی

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