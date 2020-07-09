به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی در واکنش به ادعای مقامات آمریکا مبنی بر توقیف شناور ایرانی حامل سلاح به یمن، گفت: دروغ‌گویی، اتهام زنی و نفرت پراکنی از عناصر اصلی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در رژیم فعلی است.

وی با بی اساس خواندن این اتهام واهی، اظهار داشت: آمریکایی‌ها که احساس می‌کنند برای ادامه محدودیت‌های تسلیحاتی کشورمان در صحنه بین‌المللی و شورای امنیت دستاوردی نداشته‌اند، تلاش می‌کنند با اتهام‌زنی و دروغ‌گویی بهانه‌هایی برای استمرار فشار حداکثری و پیشبرد اهداف خبیثانه خود فراهم کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه آمریکا و عربستان سعودی با برقراری محاصره پنج ساله بر مردم یمن، باعث مرگ هزاران نفر به دلیل گرسنگی و سوءتغذیه شده‌اند، گفت: این دو رژیم به جای اینکه پاسخگوی جنایت‌های خود در یمن باشند، با ایراد اتهام‌های ناروا و بی اساس به سایرین تلاش می‌کنند از بار مسئولیت و پاسخگویی در قبال این رفتار خلاف انسانی و جنایتکارانه خود شانه خالی کنند.