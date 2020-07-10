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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۲۶

وزیر خارجه چین:

امیدوارم شاهد یک آمریکای منطقی باشیم

امیدوارم شاهد یک آمریکای منطقی باشیم

وزیر خارجه چین با انتشار پیام ویدیویی اعلام کرد که این کشور امیدوار است از آمریکا چهره یک کشور منطقی را ببیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گلوبال تایمز، «وانگ ئی» وزیر خارجه چین، با بیان اینکه پکن امیدوار است شاهد یک آمریکای منطقی باشد عنوان داشت که چین نه می‌خواهد و نه می‌تواند به یک آمریکای دیگر تبدیل شود.

وی در ادامه عنوان داشت که روابط چین و آمریکا هم اکنون در پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۷۹ که روابط دو کشور احیا شد، قرار گرفته است. اما دو اقتصاد بزرگ جهان باید راه‌هایی برای همزیستی مسالمت‌آمیز پیدا کنند.

طی روزهای گذشته تصویب قوانین امنیتی چین برای هنگ‌کنگ به انتقاد شدید کشورهای غربی، خصوصاً آمریکا منجر شده است.

وانگ ئی با تاکید بر اینکه چین طی پنج هزار سال گذشته هیچ وقت موضعی تهاجمی نداشته و این کشور دولت و ملتی برخاسته از پیشینیان خود است، گفت: «ما سیستم حکومت‌داری خود را داریم و آن را به غربی‎‌ها تحمیل نمی‌کنیم. ما می‌توانیم از تجربیات همدیگر بدون تحمیل نظر، استفاده کنیم».

وی همچنین گفت افرادی در آمریکا سیاست نادرست «چین‌هراسی» را در پیش گرفته‌اند.

کد مطلب 4970204
عبدالحمید بیاتی

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