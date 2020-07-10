خداحافظی امیر آقایی، نیکی کریمی و امین حیایی از «آقازاده»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، «آقازاده» اولین سریالی بود که تصویربرداری آن با شیوع کرونا در اواخر اسفندماه برای حفظ سلامت عوامل متوقف و سرانجام از ۳۰ اردیبهشت از سر گرفته شد.

در این مدت عوامل با تمهیدات ویژه، در نظر گرفتن موارد بهداشتی، گرفتن تست‌های دوره‌ای برای اطمینان از سلامت گروه کار را جلو بردند و حالا در آخرین روزهای ضبط سریال، بازی نیکی کریمی، امیر آقایی و امین حیایی مقابل دوربین به پایان رسید.

تاکنون ۲ قسمت از «آقازاده» با طراحی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی حامد عنقا و کارگردانی بهرنگ توفیقی در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.

بازیگران «آقازاده» عبارتند از امین تارخ، امیر آقایی، مهدی سلطانی، ثریا قاسمی، لعیا زنگنه، سینا مهراد، دیبا زاهدی، مهدی کوشکی، سامیه لک، مسعود فروتن، کاوه خداشناس، سعید داخ، روزبه معینی، احسان امانی، مجید اسماعیلی و امین حیایی با حضور کامبیز دیرباز، هنرمندی نیکی کریمی، نقش آفرینی متفاوتی از جمشید هاشم پور و محمدحسین لطیفی و با معرفی پردیس پورعابدینی.