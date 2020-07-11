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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۱۸

یک مقام مسئول وزارت علوم:

تسهیلات وزارت علوم برای تجهیزات آزمایشگاهی

تسهیلات وزارت علوم برای تجهیزات آزمایشگاهی

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه دانشگاهها برای خرید خدمات آزمایشگاهی گرنت دریافت می کنند، گفت: در این طرح از دانشگاههای کمتر برخوردار حمایت می شود.

عبدالساده نیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای پشتیبانی مالی از خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها اظهار کرد: از آنجا که خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهی متعدد و مشابه، تامین تکنسین آزمایشگاهی و تامین هزینه های تعمیر و نگهداری بسیاری از تجهیزات برای مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری مقرون به صرفه نیست، وزارت علوم بخشی از هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز پژوهشگران را متقبل می شود.

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم درباره فرآیند پشتیبانی مالی از خرید خدمات تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها، توضیح داد و گفت: این اعتبار مالی به درخواست هیات علمی و دانشجویان به منظور تأمین بخشی از هزینه خدمات آزمایشگاهی که تجهیزات و امکانات آن در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم محل خدمت متقاضی وجود ندارد و توسط دیگر آزمایشگاه های عضو شبکه شاعا (شبکه آزمایشگاه های علمی ایران) انجام می شود، تخصیص داده خواهد شد.

نیسی افزود: منظور از خرید خدمات آزمایشگاهی، درخواست انجام آزمون، آنالیز آزمایشگاهی، اندازه گیری در آزمایشگاه های عضو شبکه آزمایشگاه های علمی ایران است.

وی در ادامه بیان کرد: خدمات آزمایشگاهی باید در راستای اجرای پروژه های پژوهشی تحصیلات تکمیلی و پروژه هایی که برای حل مشکلات و چالش های منطقه (مناطق ده گانه آموزش عالی) و کشور که فاقد اعتبار پژوهشی لازم است، درخواست می شود.

وی با اشاره به اینکه برای استفاده از این اعتبار متقاضی در سامانه شاعا به عنوان کاربر ثبت نام و درخواست خود را به آزمایشگاه مورد نظر ارسال می کند، تصریح کرد: سقف اعتبار مالی برای هر عضو هیئت علمی در دانشگاه های کمتر برخوردار سالیانه دو میلیون تومان است و تا ۴۰ درصد هزینه خدمات آزمایشگاهی از سوی وزارت علوم تامین می شود.

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم خاطرنشان کرد: همچنین سقف اعتبار مالی برای اعضای هیئت علمی در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم، سالیانه سه میلیون تومان و تا ۴۰ درصد هزینه آزمایش از سوی وزارت علوم تأمین می شود.

وی بیان کرد: دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز می توانند با استفاده از حساب کاربری استاد راهنمای خود از مزایای این اعتبار استفاده کنند.

مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم در ادامه توضیح داد: آزمایشگاه های ارائه کننده خدمات در دوره های سه ماهه مبلغ ریالی معادل اعتبار تخصیصی را دریافت می کنند و لازم است آزمایشگاه ها لیست خدمات ارائه شده به همراه مبلغ و فیش واریزی را در سامانه شاعا ثبت کنند. معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم پس از بررسی و تأیید صحت اطلاعات، اعتبار را پرداخت خواهد کرد.

کد مطلب 4970688
مهتاب چابوک

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