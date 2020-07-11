هوای تهران با شاخص ۷۵ سالم است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوای امروز تهران پس از ۳ روز تجربه آلودگی براثر افزایش غلظت آلاینده ثانویه ازن، بیش از ۱۴ ساعت است که در شرایط سالم قرار دارد. میانگین کیفی هوای پایتخت بر روی عدد ۷۵ قرار گرفته و آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون اصلی ترین آلاینده هواست.

روز گذشته با وجود اینکه فعالیت‌های رسمی پایتخت تعطیل بود اما باز هم آلاینده ازن هوای شهر را آلوده کرد و کیفیت هوا برای گروههای حساس ناسالم بود.

این شرایط امروز با کاهش نسبی دما ادامه نیافت اما با نزدیک شدن به ساعات میانی روز و افزایش دمای هوا و گسترش فعالیت‌های روزمره احتمال بازگشت مجدد آلاینده ازن در هوای پایتخت وجود دارد.