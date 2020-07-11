به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، با تصویب هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ تیر۱۳۹۹، مطالبات و بدهی های بانک ملت با شرکت‌ مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی به سازمان امور مالیاتی کشور به مبلغ دو هزار میلیارد تهاتر شد.

گفتنی است، شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین بانک ملت می شود و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی اقدام نماید.