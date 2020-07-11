عفاف و حجاب فقط مختص زنان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمد بیگی ظهر شنبه در نشست فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین که به مناسبت سالروز عفاف و حجاب با موضوع بررسی راهکارهای ارتقا حجاب و عفاف بر پایه مشارکت فعال و نقش سازمان‌های متولی در سالن جلسات فرماندهی انتظامی استان برگزار شد ضمن گرامیداشت سالروز واقع مسجد گوهر شاد اظهار کرد: در این روز قرار بود چادر از سر مادران ما برداشته شود اما زنان ما کاری کردند که هیچکس نتواند این چادر را به عنوان هویت برتر از سر مادران ما بردارد.

وی افزود: به برکت استقرار انقلاب اسلامی حجاب و عفاف که چادر مظهر آن است به عنوان یک ارزش در کشور ما باقی مانده و امروز این ارزش به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

محمد بیگی گفت: در تمام انقلاب‌های آزادیخواه و جریانات انقلابی حجاب و عفاف یک ویژگی فطری و نماد انقلابی است.

وی افزود: خدا وند در قرآن در ۵ مرحله و در آیه‌های مختلف موضوع عفاف و حجاب را مورد توجه قرار داده بنابراین کلمه حجاب کلمه‌ای قرآنی است و حجاب به نوعی کاتالوگ بانوان است.

نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حجاب فقط مخصوص زنان نیست بلکه فرهنگ عفاف و حجاب در زنان و مردان باید مورد توجه قرار بگیرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر می‌بینید در جامعه سطح پوشش بانوان کاهش پیدا کرده به دلیل کمرنگ شدن نقش غیرت ورزی مردان است ما باید طوری در حوزه عفاف و حجاب برخورد کنیم که نقش هر یک از مردان و بانوان در آن پایدار باشد.

محمد بیگی با بیان اینکه توجه به فلسفه حجاب و عفاف تقویت بنیان خانواده را به همراه دارد، تاکید کرد: نظام فعلی لیبرالیل برنامه ریزی کرده که بی حجابی و بی عفتی را در کشور ما رواج دهد و اگر آنان در اهداف خود موفق شوند نتیجه آن عدم تمایل به ازدواج و عدم تشکیل خانواده و ترویج ازدواج‌های سفید و روابط نامشروع خواهد بود.

وی افزود: اگر ما امروز چادر را به عنوان حجاب برتر معرفی می‌کنیم باید ببینیم ما تا چه اندازه به خوبی و هنرمندانه ارزش و اهمیت چادر را برای جوانان تبیین کرده ایم متأسفانه در این خصوص خوب عمل نکرده ایم ما چقدر در جامعه و فضای آموزشی یوسف پروری و مریم پروری داشته ایم.

محمد بیگی یادآور شد: ۱۶ بند و راهکار برای ترویج عفاف و حجاب در قانون تبیین شده است اما سوال این است که هر یک از نهادها چه میزان به وظایفی که برعهده گرفته اند عمل کرده اند.

وی در ادامه با انتقاد شدید از بی سر و سامان بودن فضای مجازی گفت: کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه برای دسترسی مردم به اینترنت محدودیت‌های را تعریف کرده اند اما در کشور ما هیچ محدودیتی برای دسترسی همگانی از جمله کودکان و نوجوانان به اینترنت وجود ندارد.

نماینده مردم قزوین، البرز و ابیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبات به حق مردم در حوزه عفاف و حجاب گفت: در استان آیت الله عابدینی و تعدادی از مسئولان نسبت به حوزه عفاف و حجاب دغدغه دارند چرا که قزوین به شهر چادر معروف بوده است و ما با تاریخ چند هزار ساله می‌توانیم در این عرصه کارهای خوبی انجام دهیم.