عفو «راجر استون» از سوی ترامپ خیانت نابخشودنی است

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از تخفیف در مجازات «راجر استون» مشاور سابقش خبر داد؛ اقدامی که به لغو حکم سه سال و چهار ماه زندان و احتمالاً عفو وی منجر خواهد شد؛ روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود از عفو ترامپ به عنوان خیانت نابخشودنی نام برد.

این رسانه می نویسد: دخالت دونالد ترامپ برای تخفیف مجازات راجر استون مشاور سابقش که به هفت اتهام محکوم است، خیانتی نابخشودنی است و هزاران نفر در زندان های آمریکا برای عفو شدن از راجر استون سزاوارتر هستند. به نظر می رسد که به دنبال ورود ترامپ به موضع استون در زندان نخواهد ماند.

واشنگتن پست نوشت: دخالت رئیس جمهور آمریکا برای کمک به دوست قدیمی اش به مثابه تحریف عدالت است. در حالی که ترامپ از دادن عفو به دوست مجرمش دم می زند ولیام بار وزیر دادگستری از مجازات استون دفاع کرد.

این رسانه آمریکایی از این اقدام ترامپ به مثابه دخالت آشکار در امور قضایی آمریکا یاد کرد و می نویسد: این اهانتی به کارکنان سیستم قضایی آمریکا از سوی رهبران سیاسی که خیانت در امانت می کنند، است. وزارت دادگستری آمریکا با نوعی از مهاجرت مغزها روبرو است که بر عملکرد قانون فدرال تاثیر خواهد گذاشت.

واشنگتن پست آورده است: سالها طول خواهد کشید تا استعدادهایی که دولت ترامپ از وزارت دادگستری آمریکا رانده است، احیا شود؛ چه رسد به جایگزینی مهاجرت کارکنان. نمی توان احدی را در وزارت دادگستری به خاطر دغدغه ها و احساس تبانی با رئیس جمهوری دم دمی مزاج سرزنش کرد.

این رسانه آمریکایی در پایان نوشت: آمریکا می بایست جایی باشد که قوانین برای همه یکسان باشد و اگر کشور نیاز به شواهد و مدرک بیشتر داشته باشد، روز جمعه ثابت کرد که بزرگترین تهدید برای جمهوریت خود رئیس جمهور است.

گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از تخفیف در مجازات «راجر استون» مشاور سابقش خبر داد؛ اقدامی که به لغو حکم سه سال و چهار ماه زندان و احتمالاً عفو وی منجر خواهد شد کاخ سفید در بیانیه‌ای که به همین منظور صادر شد؛ اعلام کرد: راجر استون تا همین‌جا مصائب زیادی متحمل شده و با او، همانند بسیاری از دیگر افراد در این پرونده بسیار غیرمنصفانه رفتار شده است. راجر استون اکنون یک انسان آزاد است.

ترامپ، دموکرات‌ها را به جاسوسی از کارزار جمهوری‌خواهان در انتخابات ۲۰۱۶ متهم کرده و می‌گوید چرا وقتی آنها آزادانه می‌چرخند، یار قدیمی‌اش باید به زندان برود.