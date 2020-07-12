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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۲۶

مدیرکل بهزیستی گلستان خبر داد

افزایش ۵۸درصدی اضطراب درایام کرونا/۱۲۶ کودک آزاری طی سال۹۸ ثبت شد

افزایش ۵۸درصدی اضطراب درایام کرونا/۱۲۶ کودک آزاری طی سال۹۸ ثبت شد

گرگان- مدیرکل بهزیستی گلستان با بیان این که افزایش ۵۸ درصدی اضطراب در ایام کرونا را در استان شاهد هستیم، گفت: ۱۲۶ کودک آزاری طی سال ۹۸ ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم غفاری صبح یکشنبه در حاشیه برگزاری برنامه‌های هفته بهزیستی، اظهارکرد: در سال گذشته اورژانس اجتماعی (تلفن ۱۲۳) به دو هزار و ۱۳ نفر خدمات ارائه کرده است.

وی افزود: از این تعداد ۱۴۶ مورد همسرآزاری، ۱۲۶ مورد کودک آزاری، هشت مورد سالمندآزاری و بقیه سایر موارد بوده است.

غفاری ادامه داد: مراکز مشاوره به دلیل انفرادی دریافت کردن خدمات در اسفندماه تعطیل نشد ولی خانواده به دلیل کرونا از آن استقبال نکردند اما خط ۱۴۸۰ (از نظر تعداد کاربران و ساعات کار) فعال‌تر شد.

وی بیان کرد: در سال گذشته حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تماس به این خط انجام شده و بالغ بر ۲۵ هزار و ۵۰۰ نفر هم از خدمات مشاوره مستقیم در ۹۳ مراکز حضوری استفاده کردند.

غفاری با بیان این‌که خشونت در ایام کرونا تغییری نداشته اما افزایش اضطراب اتفاق افتاد، گفت: طبق آنالیز صورت گرفته شاهد افزایش ۵۸ درصد اضطراب و حملات پانیک بودیم که آمار قابل توجهی برای استان است.

مدیرکل بهزیستی گلستان به آمار کودک و همسرآزاری سال ۹۶ و ۹۷ هم گریزی زد و اضافه کرد: همسرآزاری در سال ۹۷ حدود ۱۲۴ مورد اتفاق افتاده و در سال ۹۶، این رقم ۱۲۱ مورد بوده است بنابراین تغییری چندانی را در سال ۹۸ نداشتیم.

وی بیان کرد: در سال ۹۶ مددکاران اورژانس در ۱۱۲ کودک آزاری مداخله کردند که در سال ۹۷ این رقم ۹۷ مورد بوده است.

کد مطلب 4971518

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