به ادامه محاصره مردم یمن توسط عربستان واکنش نشان می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن خواستار همبستگی کشورهای عربی برای مقابله طرح موسوم به «معامله قرن» شد.

«علی القحوم» در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت: نمی‌توانیم از موضوع فلسطین دست بکشیم و موضع ما در این خصوص ثابت است.

وی افزود: ما با مقاومت فلسطین در ارتباط هستیم و طرح ما برای آزادی نظامیان سعودی در مقابل آزادی بازداشت شدگان جنبش حماس توسط عربستان همچنان پا برجاست.

القحوم در خصوص بحران یمن هم گفت: اگر محاصره مردم یمن ادامه پیدا کند ما تهدید خود برای حمله به اهداف سعودی را اجرا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: واضح است که عربستان سعودی تصمیم گیرنده نیست و این آمریکا است که در این خصوص تصمیم می‌گیرد.