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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۵:۴۲

عضو دفترسیاسی انصارالله یمن:

به ادامه محاصره مردم یمن توسط عربستان واکنش نشان می دهیم

به ادامه محاصره مردم یمن توسط عربستان واکنش نشان می دهیم

«علی القحوم» بر اجرایی کردن تهدیدات پیرامون حمله به اهداف سعودی در صورت ادامه محاصره ملت یمن توسط ریاض تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن خواستار همبستگی کشورهای عربی برای مقابله طرح موسوم به «معامله قرن» شد.

«علی القحوم» در گفتگو با شبکه خبری المیادین گفت: نمی‌توانیم از موضوع فلسطین دست بکشیم و موضع ما در این خصوص ثابت است.

وی افزود: ما با مقاومت فلسطین در ارتباط هستیم و طرح ما برای آزادی نظامیان سعودی در مقابل آزادی بازداشت شدگان جنبش حماس توسط عربستان همچنان پا برجاست.

القحوم در خصوص بحران یمن هم گفت: اگر محاصره مردم یمن ادامه پیدا کند ما تهدید خود برای حمله به اهداف سعودی را اجرا خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: واضح است که عربستان سعودی تصمیم گیرنده نیست و این آمریکا است که در این خصوص تصمیم می‌گیرد.

کد مطلب 4971551

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