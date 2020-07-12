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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۵۰

آزادی‌خواه در صحن مجلس:

وزرا باید درباره قرارداد ۲۵ ساله با چین به نمایندگان توضیح دهند

وزرا باید درباره قرارداد ۲۵ ساله با چین به نمایندگان توضیح دهند

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی گفت: وزرا باید مفاد قرارداد ۲۵ ساله با چین را به نمایندگان توضیح دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احد آزادی‌خواه در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: مدتی است که سایت مرکز پژوهش های مجلس دستور کار جلسات علنی را بارگذاری نمی کند و نمایندگان از دستور کار جلسات خبر ندارند که لازم است این رویه اصلاح شود.

وی درباره لایحه موافقت نامه بین دولت ایران و هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، گفت: به جای آنکه این موضوع در دستور کار مجلس قرار گیرد، باید قرارداد مشترک ۲۵ ساله بین ایران و چین در دستور کار مجلس قرار گیرد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان از مفاد قرارداد مشترک بین ایران و چین خبر ندارند و آگاهی نمایندگان از مفاد این قرارداد از نان شب هم واجب تر است.

آزادی خواه اظهار داشت: حق مجلس است که از مفاد قرارداد با چین باخبر باشد تا برجام دوم اتفاق نیفتد و بر این اساس لازم است وزیر خارجه و یا دیگر وزراء محتوای این قرارداد را در جلسه علنی یا غیرعلنی مجلس در اختیار نمایندگان قرار دهند.

کد مطلب 4971622
زهرا علیدادی

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