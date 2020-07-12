به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جمشید محبت خانی‌ به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای حفظ و حراست از زیست بوم کشور پرداخت و بر ضرورت همدلی و مشارکت همه مردم و مسئولان برای تحقق ۸۰ میلیون محیط بان برای حفاظت از طبیعت و محیط زیست تاکید کرد.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ محیط‌بان در مناطق و زیستگاه‌های طبیعی، مأموریت خطیر، حساس و ارزشمند، حفاظت و حراست از گونه‌های ارزشمند گیاهی و جانوری را بر عهده دارند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با گرامی‌داشت نام و یاد ۱۴۱ محیط بان شهید، از جانبازی ۳۷۷ محیط‌بان در سال‌های گذشته خبر داد و تصریح کرد: محیط بانان با وجود کمبود امکانات و تجهیزات و در شرایط کاری بسیار سخت، در برابر متخلفان و متجاوزان به طبیعت و محیط زیست، قاطعانه ایستاده اند.

مشاور انتظامی سازمان محیط زیست کشور با بیان اینکه متأسفانه هنوز «روز ملی محیط بان» همزمان با ولادت با سعادت امام رضا (ع) در تقویم رسمی کشور ثبت نشده است، اظهار داشت: بدون تردید دستیابی به هرگونه توسعه و پیشرفت بدون در نظر گرفتن ملاحظات و مؤلفه‌های زیست محیطی، بی بهره و ناکارآمد خواهد بود.

این مقام انتظامی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی و فرمایش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در رابطه با اهمیت و جایگاه محیط زیست، خاطرنشان کرد: سیاست راهبردی سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه تحقق ۸۰ میلیون محیط بان است که نیازمند دغدغه مندی، تعهد و مشارکت تمامی مردم و مسئولان است.