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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۴۸

بازنشر مجموعه چهار جلدی سرک کشیدن زیر پوست پدیده‌ها

ترجمه دانش‌نامه مصور نوجوانان به کتاب‌فروشی‌ها رسید

ترجمه دانش‌نامه مصور نوجوانان به کتاب‌فروشی‌ها رسید

مجموعه‌ کتاب «آن زیر چیست؟» که در قالب دانش‌نامه‌های تصویری مخاطبان را با مفاهیم علمی آشنا می‌کند، بار دیگر از سوی کانون پرورش فکری در اختیار نوجوانان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سرک کشیدن زیر پوست»، «سرک کشیدن زیر پوست زمین»، «سرک کشیدن زیر پوست خودرو» و «سرک کشیدن زیر پوست شهر» عنوان‌های این کتاب‌ها با قلم «کارن لاتچانا کِنی» و «اِستر پورتر» هستند.

این دانش‌نامه‌های تصویری را «اِستیوون وود» و «آندره لوزانو» تصویرگری کرده‌اند و امیر طاهری ترجمه‌ی مجموعه را بر عهده داشته است.

کتاب «زیر پوست» به فیزیولوژی بدن انسان می‌پردازد و اطلاعات مناسبی از دستگاه‌های مختلف بدن در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد، «زیر پوست زمین» به لایه‌ها و طبقات و همه بخش‌های درونی و طبیعی زمین می‌پردازد و «زیر پوست خودرو» نوجوانان را با مکانیک و نحوه کار قطعه‌ها و بخش‌های داخل خودرو آشنا می‌سازد.

همچنین «زیر پوست شهر» آن بخشی از زیرِ زمین را که به دست انسان ساخته شده است را مانند تونل‌ها، مترو و… مورد توجه قرار می‌دهد.

سه عنوان از این مجموعه به چاپ چهارم رسیده‌اند و کتاب «سرک کشیدن زیر پوست خودرو» به چاپ سوم رسیده است.

همچنین کتاب «سرک کشیدن زیر پوست شهر» ۱۱ هزار تومان و سه عنوان دیگر ۱۳ هزار تومان قیمت دارد.

این مجموعه با رعایت کامل قوانین بین‌المللی نشر (کپی‌رایت) و اجازه‌ی رسمی انتشارات capstone از آمریکا به چاپ رسیده است.

هر یک از کتاب‌های این مجموعه ۳۲ صفحه دارد و برای گروه سنی ۱۲+ (نونگاه) و با شمارگان ۲ هزار و ۵۰۰ نسخه از سوی کانون پرورش فکری منتشر شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند این مجموعه را از فروشگاه‌های محصولات فرهنگی و فروشگاه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور تهیه کنند.

کد مطلب 4971927
مریم علی بابایی

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