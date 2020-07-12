جزئیات افزایش یارانه سازمان بهزیستی برای افراد تحت پوشش

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا معاون وزیر رفاه و رئیس سازمان بهزیستی یکشنبه ۲۲ تیرماه در برنامه صبحگاهی در انتهای الوند با اشاره به وظیفه سازمان بهزیستی گفت: بر طبق قانون بهزیستی، وظیفه ما خدمت‌رسانی به گروه‌هایی نظیر زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت و سالمندان است. در کنار این‌ها افرادی که آسیب‌دیده اجتماعی نیز هستند قرار می‌گیرند.

او از راه‌اندازی سامانه شفافیت سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: یکی از برنامه‌های اصلی ما بر طبق آن چیزی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشتند، شفافیت بود. البته دو برنامه دیگر مبارزه با فساد و جوان‌گرایی را هم داریم که عملی شده است. شعار امسال سازمان بهزیستی، شفافیت و تحول در خدمت در سال جهش تولید است و سعی کردیم در خدمت‌رسانی، جهش و تحول ایجاد کنیم. علاوه بر این به دنبال ارتقای سلامت اجتماعی هستیم و سیاست ما این است که برنامه‌های خود را در درون خانواده‌ها دنبال کنیم. در موضوع شفافیت باید بگویم که سامانه شفافیت را با آدرس shafaf.behzisti.ir راه‌اندازی کردیم و اکنون تمام اموال و املاک سازمان روی این سایت قرار دارد. ۲۸۰۰ ملکی که متعلق به این سازمان است و ۲۲ هزار قرارداد و موافقت‌نامه‌ها که در جای‌جای سازمان منعقدشده در دسترس عموم قرار دارد و همه می‌توانند آن را مشاهده کنند.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به انتشار گزارش مالی سال ۹۸ این سازمان گفت: برای اولین بار صورت‌حساب مالی سازمان بهزیستی در سال ۹۸ را روز گذشته منتشر کردیم تا ۸۰ میلیون ایرانی روی کار ما نظارت کنند و سازمان بهزیستی به‌عنوان یک سازمان خدمت‌رسانی در اتاقی شیشه‌ای قرار بگیرد. این موضوع باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی سازمان بالا برود. فعالیت دیگر ما این است که پرداخت‌هایمان را الکترونیکی و به‌صورت متمرکز کردیم، یعنی روی کارت‌بانکی مشخص با کد ملی معین، یارانه‌ها و امدادها شارژ می‌شود. اکنون ۸۲ درصد بودجه سازمان بهزیستی کشور به‌صورت متمرکز و با حساب مشخص پرداخت می‌شود و ریال به ریال آن کاملاً قابل‌ردیابی است. در سال ۹۸، ۴,۸۵۰ میلیارد تومان را در ۱۶ آیتم مختلف خرج کردیم که ریز جزئیات آن روی سایت سازمان قرار دارد.

وی تأکید کرد: امروز ۹۳ درصد تصدی‌گری فعالیت‌های سازمان بهزیستی به خیریه‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد واگذارشده است؛ از ابتدای تأسیس سازمان تا به امروز بیش از ۹ هزار NGO و سازمان غیردولتی مجوز گرفتند که البته یکی از مشکلات هم همین مجوزها بود. این فرآیند به‌قدری سخت بود که بعضی‌ها به من مراجعه می‌کردند و می‌گفتند پشیمان شدیم. روز گذشته سامانه صدور مجوزهای سازمان بهزیستی به‌صورت الکترونیکی را رونمایی کردیم. بر اساس قانون ما در ۱۳ آیتم مجوز می‌دهیم؛ برای مثال ۱۵ هزار مهدکودک زیرمجموعه سازمان بهزیستی هستند و چندین مراکز توان‌بخشی روزانه برای افراد معلول داریم.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۶۶۰ هزار کودک در مهدکودک ما در بخش خصوصی ساماندهی شده‌اند. متولی صدور مجوز آن سازمان بهزیستی است درحالی‌که متولی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و نظارت بر آن وزارت آموزش‌وپرورش است. علاوه بر این اورژانس‌های اجتماعی و مراکز مشاوره روان‌شناسی از سازمان بهزیستی مجوز می‌گیرند. بر همین اساس تمام مراکزی که قصد مجوز گرفتن دارند از طریق سامانه الکترونیکی ما می‌توانند اقدام کنند.

او در مورد برنامه‌های سازمان بهزیستی برای تحقق سلامت اجتماعی در بنیان خانواده گفت: سیاست ما این است که جامعه هدف خود را در بستر خانواده ببینیم، برای مثال اگر می‌خواهیم معلولین را حمایت کنیم باید این فرد را در درون خانواده حمایت کنیم. ۲۷ هزار شایعه نخاعی در کشور داریم. مطلوب ما این است که آنان را در درون خانواده حمایت کنیم تا بتوانند فعالیت اجتماعی خود را در بستر اجتماعی جامعه دنبال کنند. بر همین اساس حق پرستاری آنان که متمرکز نبود را متمرکز کردیم و کارت‌بانکی خانواده‌شان شارژ می‌شود. مبلغش ۲۰۰ هزار تومان بود به ۵۵۴ هزار تومانم افزایش دادیم.

قبادی دانا در پایان گفت: همچنین اقلام بهداشتی آنان را به‌صورت الکترونیکی شارژ می‌کنیم که از ۱۰۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومانم از این ماه افزایش پیدا می‌کند. می‌خواهیم افراد دارای معلولیت را تقویت کنیم که در درون خانواده باشند. در حوزه اجتماعی نیز چنین است؛ اکنون ۲۶ هزار فرزند دارای سرپرست غیر مؤثر، یا بی‌سرپرست یا بد سرپرست تحت پوشش سازمان داریم که ۱۶ هزارتایشان در خانواده جایگزین مراقبت می‌شوند. دولت از طریق سازمان بهزیستی بهشان کمک می‌کند. مبلغ آن ۳۷۰ هزار تومان برای هر فرزند بود که به ۶۵۰ هزار تومان افزایش دادیم که در کارت‌بانکی‌شان شارژ می‌شود.