به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با کانال تلویزیونی «روسیه-۱» درباره برگزاری اجلاس ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: ابهامات بسیاری در امور بین الملل انباشته شده است که توجه این کشورها را می‌طلبد، چنین جلسه ای لازم و مفید خواهد بود.

به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت: در امور بین المللی ابهامات بسیار زیادی انباشته شده است که نیاز به توجه مداوم کشورهای پیشرو جهان و قدرت‌های هسته ای را می طلبد. بنابراین، به نظر من برگزاری چنین جلسه ای به موقع، لازم و مفید خواهد بود.