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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۳۸

پوتین از ایده اجلاس «۵ هسته‌ای» حمایت کرد

پوتین از ایده اجلاس «۵ هسته‌ای» حمایت کرد

رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: ابهامات بسیاری در امور بین الملل انباشته شده است که توجه ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را می طلبد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با کانال تلویزیونی «روسیه-۱» درباره برگزاری اجلاس ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد: ابهامات بسیاری در امور بین الملل انباشته شده است که توجه این کشورها را می‌طلبد، چنین جلسه ای لازم و مفید خواهد بود.

به گزارش اسپوتنیک، رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت: در امور بین المللی ابهامات بسیار زیادی انباشته شده است که نیاز به توجه مداوم کشورهای پیشرو جهان و قدرت‌های هسته ای را می طلبد. بنابراین، به نظر من برگزاری چنین جلسه ای به موقع، لازم و مفید خواهد بود.

گفتنی است، در ماه ژوئن رئیس جمهور روسیه ایده برگزاری اجلاس کشورهای «۵ هسته ای» - ۵ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل (روسیه، آمریکا، چین، انگلیس و فرانسه)- را پیشنهاد داد.

به گزارش اسپوتنیک، همه اعضای این گروه علاقه خود را به برگزای چنین اجلاسی اعلام کردند؛ وزارت امور خارجه روسیه نیز در این خصوص گفته بود که تصمیم در مورد تاریخ و محل نشست ۵ هسته ای پس از توافق در دستور کار قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 4972386

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