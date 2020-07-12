آغاز عملیات تقاطع غیرهمسطح بزرگراه کشوری اصفهان با مشارکت ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا برکت شامگاه یکشنبه، در آئین «هر یکشنبه، یک افتتاح» شهرداری اصفهان اظهار داشت: بودجه سال ۹۷ منطقه شش شهرداری اصفهان، ۲۳۰ میلیارد تومان بود که ۱۲۹ درصد جذب شد و در سال گذشته با توجه به بخش اعظم پروژه‌های عمرانی در این منطقه، بودجه به ۴۳۴ میلیارد تومان افزایش یافت که ۱۳۰ درصد این بودجه وصول شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر، بودجه امسال منطقه شش شهرداری ۵۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

۵۰ درصد پروژه‌های عمرانی کلان شهر اصفهان در منطقه ۶ جانمایی شده است

مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه ۵۰ درصد پروژه‌های عمرانی در کلان شهر اصفهان در منطقه ۶ جانمایی شده است تصریح کرد: در سال گذشته ۹۰ درصد از ۱۱۵ پروژه در منطقه شش شهرداری اصفهان عملیاتی شد؛ امسال هم ۱۵۵ پروژه در این منطقه تعریف شده که ۱۳۱ پروژه جدید است.

وی بیان داشت: امروز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح در بزرگراه کشوری با مشارکت ارتش آغاز می‌شود و احداث ایستگاه تصفیه خانه پساب جنوب اصفهان با حجم ۲۴۰ لیتر بر ثانیه در زمینی به مساحت یک هزار مترمربع و از بوستان سایه با مساحت ۷۰ هزار مربع هم بهره برداری می‌شود.

یک دوم اراضی ارتش جمهوری اسلامی در استان اصفهان قرار دار د

در ادامه ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان با اشاره به عملیات فتح‌المبین و مهندسی عملیات‌های نظامی، گفت: بالغ بر یک دوم اراضی ارتش جمهوری اسلامی در استان اصفهان قرار دارد و با تفاهم و تعامل شفاف ارتش با بخش‌های مختلف توسعه شهری امکان پذیر شد و در جهت رفاه شهروندان گام برمی‌داریم.

امیر سرتیپ دوم محسن آذرافروز افزود: هدف نهایی شهرداری اصفهان و ارتش خدمت به شهروندان است و ارتش در این راه پیش قدم است.

وی ادامه داد: طی تفاهم و تعامل با شهرداری توسعه فاز نخست خیابان کمکی ارتش از بلوار شهدای صفه تا بلوار جانبازان با سرعت در حال اجراست تا در روان سازی ترافیک مؤثر واقع شود.

ارشد نظامی آجا در منطقه اصفهان اضافه کرد: طرح‌های تعاملی با شهرداری به پیشنهاد ارتش انجام شد و در پیشبرد رینگ چهارم در جهت رفاه حال شهروندان مؤثر است.