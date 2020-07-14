حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تکذیب مخالفت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با تشکیل تیم فوتسال زیر ۲۳ سال به نقل از مهدی محمدنبی، از تلاش های پشت پرده برای برکناری داود پرهیزکار رئیس کمیته فوتسال خبر داد و گفت: یکی از مربیان به جای اینکه روی تیم خودش تمرکز کند، دنبال عوض کردن رئیس کمیته فوتسال است.

عضو کمیته فنی تاکید کرد که انتشار خبر مخالفت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با تشکیل تیم زیر ۲۳ سال فوتسال «مکنونات» قلبی یکی از مربیان است و چیزی که در کمیته فنی تصویب شده، در هیات رئیسه رد نخواهد شد.

شمس همچنین فاش کرد که قرار بوده به جای محمدحسن انصاریفرد رئیس کمیته فنی و رئیس سازمان لیگ فوتسال شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، کمیته فنی را رها خواهد کرد.

مشروح گفتگوی حسین شمس با خبرنگار مهر در ادامه می آید:

* خبرگزاری مهر - شب گذشته خبرهایی منتشر شد مبنی بر مخالفت هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با تشکیل تیم فوتسال زیر ۲۳ سال. آیا شما در جریان این خبر هستید؟

- حسین شمس: اگر این خبر را سایت فدراسیون فوتبال منتشر کرده باشد، صحیح است. متاسفانه یک سایت وجود دارد که مکنونات قلبی یک مربی را که قبلاً هم با تشکیل تیم امید مشکل داشت، منتشر می کند.

* آیا صحبتی با مسئولان فدراسیون فوتبال و یا مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون داشته اید؟

- من شب گذشته با آقای نبی صحبت کردم و او با ضرس قاطع این خبر را تکذیب کرد. در کل، فرایند اینطور است که اگر چیزی در کمیته فنی و توسعه تصویب شود، هیات رئیسه در آن دخالتی نخواهد داشت. پیشنهاد تشکیل تیم فوتسال امید در کمیته فنی مصوب شده و مطمئنم هیات رئیسه آنرا رد نمی کند. قرار است هفته آینده جلسه ای تشکیل شود و تصمیم نهایی را بگیرند.

* یعنی در جلسه اخیر هیات رئیسه صحبتی در این زمینه نشده است؟

- آقای نبی در تماس تلفنی که با او داشتم گفت مخالفت هیات رئیسه با تشکیل تیم زیر ۲۳ سال را از قول من تکذیب کن. در جلسه اخیر هیات رئیسه، درباره اساسنامه فدراسیون فوتبال برای ارائه به فیفا گفتگو شده است و برای بحث درباره تیم امید، کمبود وقت بوده است. قرار است در جلسه هفته آینده در این خصوص بحث و تصمیم گیری شود.

* از این بحث بگذریم. شنیده می شود عده ای دنبال ایجاد تغییر در کمیته فوتسال و برکناری داود پرهیزکار رئیس فعلی این کمیته هستند. می توانید این خبر را تایید کنید؟

- بله؛ این موضوع صحت دارد. یکی از مربیان محترم به جای اینکه روی کار خودش تمرکز داشته باشد، کار و زندگی اش شده، تغییر رئیس کمیته فوتسال و آوردن افرادی که با او هماهنگ هستند. متاسفانه یکی، دو مربی دیگر هم با مصاحبه ها و ملاقات هایی که داشته اند، پیگیر برکناری پرهیزکار هستند. این در حالی است که پرهیزکار در بین روسای سال های گذشته کمیته فوتسال، یکی از لایق‌ترین‌ها است.

*هنگام انتخاب پرهیزکار به عنوان رئیس کمیته فوتسال، حسابی از وی انتقاد کردید. دلیل تغییر موضع شما چیست؟

- آن موقع اشتباه کردم و صادقانه اعتراف می کنم. در آن مقطع زمانی، پرهیزکار را نمی شناختم ولی حالا می دانم که آدم خوب و مثبتی است. او دو دوره اردوی تیم ملی فوتسال را تشکیل داده است در حالی که هیچ تیم ملی دیگری نتوانسته اردو داشته باشد. پرهیزکار حتی به شدت دنبال فراهم کردن بازی های تدارکاتی دیگری است. او آنقدر عرضه دارد که کارهای مربوط به تیم ملی را به خوبی پیش ببرد. چه زمانی اینقدر برنامه های تیم ملی روتین بود؟

* گفته می شود شما برای گرفتن پست ریاست کمیته فنی فوتسال از پرهیزکار حمایت می کنید. این انتقاد هم به شما وارد است که مصاحبه هایتان در جهت گرفتن پست است.

- من دنبال پست و مقام نبودم بلکه این فدراسیون بود که دنبال بنده بود. روز اولی که قرار بود به کمیته فوتسال بیایم، با من برای ریاست سازمان لیگ فوتسال و ریاست کمیته فنی صحبت شده بود؛ در واقع همان پستی که محمدحسن انصاریفرد در آن فعالیت داشت. مهدی تاج (رئیس سابق فدراسیون فوتبال) با من در این مورد صحبت کرد ولی او بعد از چند هفته استعفا کرد و این بحث روی زمین ماند. الان هم می گویم که از روز اول برای ریاست سازمان لیگ و ریاست کمیته فنی آمدم. نمی خواهم چیزی را کتمان کنم. با آقای نبی هم صحبت کرده ام و اگر قرار باشد اتفاقی در این زمینه نیافتد، کمیته فنی را رها می کنم و می روم.