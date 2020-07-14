تعداد متخلفین در آزمون معارف کاهش یافت/ تغییر در رویه آزمونها

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فاضلی رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها در نشست خبری که صبح امروز در سازمان مرکز نهاد برگزار شد گفت: از سال ۹۳ آموزش مجازی در این نهاد آغاز شده است.

وی ادامه داد: با مطالعاتی که در سال ۹۳ و ۹۶ انجام شد ۱۰ دانشگاه برتر دنیا در حوزه آموزش مجازی مورد بررسی قرار گرفت. براساس این مطالعه آموزش مجازی به صورت مستقل عرضه نمی‌شود بلکه تکمیل‌کننده آموزش حضوری است.

رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها عنوان کرد: برای تکمیل تمامی برنامه‌های فرهنگی و آموزشی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها از این فضا استفاده می کنیم به طوری که در سال اول یک هزار و ۱۰۰ نفر و در پایان سال ۵۶ هزارنفر ثبت نام کرده بودند.

فاضلی گفت: در چهار آموزشکده ۲۵۰ درس مجازی ساماندهی شد. در سامانه آموزش مجازی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها در حوزه کمی توفیقات خوبی کسب شده است. همچنین در این سامانه از محتوایی که از پیش تهیه شده بود، استفاده شد.

وی افزود: مرکز داده‌های نهاد را افزایش داده‌ایم از همین رو ۴۰ درصد قطعی سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان رفع شد. خدمات پشتیبانی ۲۴ ساعته را در این سامانه ایجاد کردیم که ۴۵۵ هزار درخواست به آن ارسال شد و کمتر از یک ساعت پاسخ داده شده است.

وی با اشاره به تعلیق دانشجویان متخلف در آزمون‌های معارف، گفت: صدور گواهینامه دروس معارف به صورت ۲۴ ساعته بود و به همین دلیل برخی از دانشجویان از این مزیت‌ها سوء استفاده کردند، اما با آگاهی و اطلاع‌رسانی‌هایی که صورت گرفت، تعداد متخلفین کاهش یافت و رویه آزمون‌ها تغییر کرد. عده‌ای که تخلف کرده بودند، تعلیق شدند و باید ترم‌های آینده این درس را بگذرانند.

فاضلی در پایان یادآور شد: آموزش مجازی دروس معارف در سامانه مجازی دانشگاهیان تا دو مرحله به صورت رایگان است و هیچ هزینه‌ای از دانشجو دریافت نمی‌شود.

رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه سیاست نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها استفاده از فضای مجازی است، گفت: در کنار متن کتاب و نقش استاد آموزش مجازی را توسعه خواهیم داد. آموزش ما محدود به دروس معارف و فرهنگی نخواهد بود. آموزش مجازی جایگزین آموزش حضوری نیست. باید نقش محوری کتاب و استاد حفظ شود.

وی گفت: از پلتفرم بومی در سامانه مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان استفاده شده است. این پلتفرم قابل عرضه به دیگر نهادهای آموزشی دیگر است.