شورای نگهبان گلوگاه مهم مقابله با پروژه نفوذ است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس دفتر نظارت بر انتخابات شورای نگهبان و اعضای ستادی و اعضای هیئت نظارت استان با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان دارای روحیه انقلابی و نفوذناپذیر برابر فساد است.

وی به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر انقلابی ماندن اعضای شورای نگهیان یادآور شد: برای ورود به مجلس و ریاست جمهوری باید افراد صلاح و شایسته تأیید شوند و اگر شورای نگهبان صلاحیت را خوب انجام ندهد، باید پاسخگو باشد.

وی با اظهار اینکه یک سوم اعضای مجلس قبلی رد صلاحیت شدند، افزود: باید ببینیم مشکل کار کجاست و نظارت شورای نگهبان باید تداوم داشته باشد زیرا ممکن است بسیاری از افراد صلاح وارد شوند اما بعد دچار مشکل شوند از این‌رو باید در طول خدمت نیز نظارت وجود داشته باشد.

امام جمعه ساری خطر نفوذ را مسئله‌ای کاملاً جدی ذکر کرد و گفت: دشمنان وظیفه دارند با نفوذ افراد مدنظرشان را در چهارچوب قرار دهند از این‌رو وظیفه شورای نگهبان سخت و حساس است و دشمن نیز در تلاش است تا این نهاد مقدم را تضعیف کند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با عنوان اینکه دشمن تلاش دارد تا اصل موجودیت یک نهاد و وظایف حساس و تأثیر نظارتش را زیرسئوال برد تا به اهدافش برسد، گفت: فساد مانند کرونا به شدت واگیردار است و اگر مراقبت نشود، گسترش خواهد یافت و هرچه فساد بیشتر شود، کار نظارت سخت‌تر خواهد بود.

آیت الله لائینی با اظهار اینکه شورای نگهبان مأمور به وظیفه است و کاری ندارد مجلس طبق کدام جریان سیاسی باشد، یادآور شد: از گلوگاه‌های مهم برابر پروژه نفوذ و جلوگیری از نفوذ افراد ناصالح شورای نگهبان است.