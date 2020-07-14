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۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۲

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع با ارسال دستورالعملی به استانها خبر داد

افزایش احتساب سنوات خدمت کارمندان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس

افزایش احتساب سنوات خدمت کارمندان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، دستورالعمل افزایش احتساب سنوات خدمت کارمندان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر از ۳۰ به ۳۵ سال را به استان ها ارسال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع در راستای اجرای قوانین خدمات کشوری، با صدور بخشنامه‌ای به ادارات کل استان ها، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، دستورالعمل افزایش حداکثر امتیاز احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می باشند از ۳۰ سال به ۳۵ سال را ابلاغ کرد.

بر این اساس؛ پیرو دستورالعمل شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۸۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تصویر بخشنامه شماره ۱۴۳۶۳۸ به تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ سازمان امور اداری و استخدامی کشور؛ به موجب مصوبه جلسه به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، متن زیر به تبصره ۳ بند ۶ فصل دوم بخشنامه صدر الاشاره به دستورالعمل شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰ به تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۸۸ منضم به بخشنامه شماره ۸/۷۱۰ به تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۸۸ اضافه شده است و حداکثر امتیاز احتساب بابت سنوات خدمت و تجربه کارمندانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می باشند از ۳۰ سال به سی و پنج سال افزایش می یابد.

کد مطلب 4974034

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