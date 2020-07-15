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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۲

معاون بانک مرکزی خبر داد:

پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه ۲ ساله بانک مرکزی

پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه ۲ ساله بانک مرکزی

معاون بانک‌مرکزی گفت این بانک درجهت مدیریت رشد نقدینگی وکنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه باسررسید۲ساله منتشر کندو این پیشنهاد در شورای پول واعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت این بانک درجهت مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید ۲ ساله منتشر کندو این پیشنهاد در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد.

وی توضیح داد: هر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان ۲.۸ واحد درصد کاهش خواهد داد.

وی یادآور شد: ابعاد فقهی انتشار اوراق یاد شده، قبلاً در شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسیده و در مهر ماه سال ۱۳۹۷ نیز مجوز قانونی لازم از شورای عالی هماهنگی اقتصادی اخذ شده است.

کد مطلب 4974514

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